Temas del día de EFE España del sábado 6 de diciembre de 2025 (13:30 horas)

DÍA CONSTITUCIÓN

Madrid - Sánchez reivindica la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" del PP

(Texto enviado a las 12:37 horas; 393 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Feijóo acusa a Sánchez de presidir el Gobierno que más ha atacado a la Constitución

(Texto enviado a las 12:12 horas; 243 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Vox dice que se ausenta del Día de la Constitución para no coincidir con el Gobierno

(Texto enviado a las 11:26 horas; 250 palabras)

Madrid - Yolanda Díaz insta a cumplir el "mandato constitucional" del derecho a la vivienda

(Texto enviado a las 12:10 horas; 252 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Podemos asegura que el PSOE tiene un problema de "corrupción" pero también de "machismo"

(Texto enviado a las 11:49 horas; 284 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Armengol aboga por adaptar la Constitución a la diversidad territorial de España

(Texto enviado a las 12:37 horas; 468 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Azcón se da una semana para comprobar si tiene apoyos o adelanta las elecciones en Aragón

(Texto enviado a las 11:43 horas; 142 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Ayuso acusa al Gobierno de querer tapar su "corrupción" atacando a la Comunidad de Madrid

(Texto enviado a las 12:19 horas; 351 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Illa defiende la Constitución como un pacto entre diferentes y pide no apropiarse de ella

(Texto enviado a las 12:00 horas; 233 palabras)

San Sebastián - PNV: Sánchez está a tiempo de desplegar en su totalidad el Estatuto de Gernika

(Texto enviado a las 11:46 horas; 362 palabras) (Foto)

Bilbao - Bildu: PP y Vox forman un bloque reaccionario que es una amenaza para el pueblo vasco

(Texto enviado a las 12:51 horas; 337 palabras)

Oviedo - Barbón, partidario de reformas para la elección directa de presidentes y alcaldes

(Texto enviado a las 11:43 horas; 262 palabras)

Madrid - Montero apela a la lucha con la que Andalucía logró la autonomía para un nuevo cambio

(Texto enviado a las 12:50 horas; 332 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EUROPA EEUU

Madrid - Sánchez advierte ante palabras de Trump que Europa no será "vasalla" de ningún otro poder

(Texto enviado a las 12:37 horas; 297 palabras)

DANA RECONSTRUCCIÓN

Madrid - Pérez-Llorca afirma que pronto mantendrá una reunión con el Gobierno sobre la dana

(Texto enviado a las 11:40 horas; 255 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO LEGISLATURA (Análisis)

Barcelona - Los últimos gestos de Sánchez allanan el camino para una "desescalada" con JxCat

(Texto enviado a las 09:05 horas; 559 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 22858024 y otros)

SUCESOS MADRID

Madrid - Muere una mujer tras tirarse desde un décimo con sus dos hijos, que han resultado graves

(Texto enviado a las 11:39 horas; 190 palabras) (Vídeo)

PESTE PORCINA

Madrid - La Generalitat amplía la investigación sobre el origen de la peste a cinco centros

(Texto enviado a las 12:50 horas; 236 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Unos mil efectivos vigilan un radio de 20 km para evitar propagación de la peste porcina

(Texto enviado a las 11:24 horas; 373 palabras)

Barcelona - Unos 11.000 empleos en Barcelona, pendientes de la evolución del brote de peste porcina

(Texto enviado a las 09:46 horas; 736 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 14320019 y otros)

Madrid - Aloisio (patronal cárnica Anice): Hay "mucho más" de 1.000 millones en juego por la peste

(Texto enviado a las 09:15 horas; 579 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 23202449 y otros)

SUCESOS DETENCIÓN

Madrid - Detenidos en Perú y Alicante dos de los fugitivos más buscados en Europa

(Texto enviado a las 12:45 horas; 584 palabras)

SISTEMA PENSIONES

Madrid - La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición a los 67

(Texto enviado a las 09:03 horas; 654 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Códigos 23173877, 21645206 y otros)

SIRIA ESPAÑA (Entrevista)

Zamora - Un año de la liberación siria vista desde España: "Aún hay madres buscando desaparecidos"

(Texto enviado a las 10:11 horas; 823 palabras) (Foto)

CULTURA CÓMIC

Madrid - Moderna de Pueblo, del cómic al videopódcast: “Era tener un hijo o meternos en otro lío"

(Texto enviado a las 08:38 horas; 680 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TEATRO NAVIDAD

Madrid - Zambombas, conciertos clásicos y villancicos copan la programación Navideña

(Texto enviado a las 07:45 horas; 758 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 23182641 y otros)

NAVIDAD ÁRBOLES

Madrid - El árbol de Navidad se reinventa, pero el modelo natural sigue siendo el rey de esta fecha

(Texto enviado a las 12:29 horas; 597 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21073000 y otros)

EL TIEMPO

Madrid - Aviso naranja por mala mar en el norte, amarillo por niebla en Guadalajara y Lleida

(Texto enviado a las 10:32 horas; 342 palabras) (Foto) (Vídeo)

TRÁFICO PUENTE

Madrid - Tráfico fluido en las carreteras durante las primeras horas del sábado del puente

(Texto enviado a las 10:42 horas; 299 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:00h.- Madrid.- VENEZUELA PROTESTA.- Marcha por la Paz y la Libertad de venezolanos en Madrid para "visibilizar la exigencia de respeto a los derechos humanos en Venezuela ante la comunidad internacional". Desde C/ Princesa, 1 hasta la Plaza de España. (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h. Barcelona. VENEZUELA PROTESTA.- El partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, 'Vente Venezuela', organiza un movilización en Barcelona "por la paz y la libertad". Monumento Colón.

18:00h.- Barcelona.- NOBEL VENEZUELA.- El partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, 'Vente Venezuela', organiza un movilización en Barcelona "por la paz y la libertad". Monumento Colón.

19:00h.- Mérida.- EXTREMADURA ELECCIONES.- Acto electoral de la coalición Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo con motivo de los comicios autonómicos del 21 de diciembre, con la intervención de los candidatos Juan Viera, Óscar Pérez, Isabel Hernández y José Martínez. Centro Cultural Alcazaba.

