Tebas dice que el patrón de los dirigentes del Real Madrid es hacer "amenazas millonarias"

Madrid, 6 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha indicado que el Real Madrid sigue "en una campaña de intoxicación" y que el patrón de sus dirigentes es hacer "amenazas millonarias" para "presionar".

El dirigente del colectivo de clubes se manifestó este sábado, un día después de anunciarse la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el reparto de los derechos audiovisuales para la campaña 2015-16.

Tebas niega la interpretación de la misma del Real Madrid, que expresó su satisfacción al entender que confirmaba "plenamente" sus argumentos "frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015", que la entidad entendía era "ilegal" y "alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes".

Así, el Real Madrid indicó que "el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016" y que él mismo debería percibir "la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado".

Tebas, en un mensaje publicado en sus redes sociales sobre la sentencia del Supremo, asegura: "Es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid. Ni 8,8 millones para el RM, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda".

"La sentencia NO dice eso, ni se concluye de la misma", manifiesta el presidente de LaLiga, que añade que el Real Madrid "olvida” las reuniones del órgano de control, juntas de división y asambleas de 2015 y 2016, en las que estuvo presente y se aprobaron las liquidaciones de la TV temporada, 2015-2016", así como que "todo esto empezó como un anzuelo a los clubes de Segunda para intentar que los efectos del RD de televisióon no se anticiparan a la temporada 2015/2016".

Tebas resalta que desde el club blanco "llevan tiempo en una campaña de intoxicación" y que "es el patrón de sus actuaciones, – Superligas que iban a empezar “ya” y nunca empiezan. – Formatos cambiantes cada pocos meses. – Reclamaciones de 4.500 millones a UEFA imposibles juridicamente, solo para presionar". "Es un patróon utilizado por los dirigentes del RM, amenazas millonarias para 'presionar', y no es la primera vez". EFE

