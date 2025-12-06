Sellés espera para el Zaragoza “un buen desafío” ante un "difícil" Málaga

Zaragoza, 06 dic (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, ha afirmado este sábado que su equipo se va a encontrar este lunes, en LaLiga Hypermotion, “un buen desafío” en el encuentro que medirá a los blanquillos contra el Málaga en La Rosaleda (20.30 horas), donde enfrente tendrán a un rival “difícil”.

En rueda de prensa, el técnico del conjunto aragonés ha analizado a su próximo adversario en el campeonato doméstico, un conjunto “siempre difícil”, que “históricamente” cuenta con jugadores dinámicos y “buenos técnicamente”.

Además, Sellés espera un estilo “algo diferente” en su rival, ya que el conjunto albiceleste cambió de entrenador hace dos semanas y ahora ocupa el puesto Juan Francisco Funes.

Con él, ha destacado, el Málaga ha sacado “cuatro de seis” puntos en liga, incluido uno en Valladolid, “una plaza muy difícil” según el técnico del Zaragoza, que también observa que sus contrincantes ahora son “competitivos” y muestran “una identidad muy marcada”, con la que tratan de dominar el partido.

“Creo que va a ser un partido bastante interesante para nosotros, un buen desafío y creo que vamos a tener un buen rival enfrente”, ha resumido Sellés.

Al encuentro llega el Zaragoza tras su derrota de este jueves en la Copa del Rey ante el Burgos, un encuentro en el que salió al campo un once alternativo al que habitualmente juega en la liga.

Al respecto, ha explicado que el grupo de jugadores que participó menos en el partido “ha estado entrenando casi con normalidad”, de manera que el técnico ha avanzado que al encuentro de Málaga van a llegar “frescos”, para “poder estar al 100 %”.

También ha informado de que Andrada ya ha entrenado con normalidad con el grupo y Sebas Moyano se ha recuperado de un proceso gastrointestinal, por lo que estará disponible para jugar contra el Málaga.

Sin embargo, no estará Saidu, que se lastimó un tobillo ante el Burgos y que sufre una lesión que no se espera que sea grave, pero que está todavía pendiente de exploración y de conocer su alcance real.

En el plano mental, Sellés no quiere relajación para afrontar el partido en tierras andaluzas e insiste en su idea de que el equipo no puede bajar el ritmo, a pesar de haber sumado tres victorias consecutivas.

“Seguimos últimos. Esa es la realidad pura y dura de la competición, más allá de lo que pasase antes o de lo que esté pasando ahora”, ha recalcado el técnico del Zaragoza.

Sí que ha explicado que su objetivo principal cuando recaló en la capital aragonesa era que el equipo “fuera igual de competitivo que el resto” y que, ahora, ya han demostrado que son “tan buenos o tan malos como el resto”.

Para el entrenador, ahora que ha encontrado la manera “de competir bien” y de “ganar partidos”, el conjunto blanquillo está en el momento de seguir creciendo y de trabajar “muy duro cada día”. EFE

