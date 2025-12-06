Sánchez acusa a Ábalos de esparcir calumnias, ataques y difamaciones muy graves

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a su exministro José Luis Ábalos de esparcir calumnias, ataques y difamaciones que considera muy graves y que afectan a personas que, incluso, son ajenas a la política, en clara referencia a su esposa, Begoña Gómez.

Sánchez, en una conversación informal con periodistas con motivo del Día de la Constitución, ha reconocido el derecho de Ábalos o cualquier otra persona a defenderse ante las investigaciones de que sean objeto judicialmente.

Pero ha subrayado que esa defensa no puede hacerse a costa de esparcir calumnias y difamaciones que afectan a personas que incluso no participan en el ámbito político.

De esta forma ha aludido a las palabras en las que el exministro y el ex secretario de Organización del PSOE ha vinculado a Begoña Gómez con la decisión de rescatar la compañía aérea Air Europa.

Frente a esas actitudes, ha asegurado que el Gobierno no va a entrar en ellas, y ha insistido, tal y como ya recalcó esta semana, que el Ejecutivo y el PSOE no van a aceptar ningún tipo de chantajes.

Un tipo de estrategia la del que fuera miembro de su Gobierno que Sánchez dice desconocer dónde cree Ábalos que le puede llevar.

Sánchez ha recalcado que el PSOE está colaborando con la Justicia en el 'caso Koldo' y está proporcionando y va a seguir aportando toda la información que se le está pidiendo.

En unas declaraciones esta semana, Sánchez dijo que Ábalos resultó ser "un gran desconocido" para él, y ante las interpretaciones que ha visto de esas palabras ha dicho que se han retorcido y que era evidente lo que quería decir, en alusión a que desconocía todo lo que se ha ido sabiendo después por los medios de comunicación y por las investigaciones judiciales.

Además, ha considerado evidente que el PSOE ha actuado con contundencia al tener noticia de todo ello. EFE