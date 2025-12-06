Russell lideró el último libre, que Norris acabó delante de Verstappen y Alonso, cuarto

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) fue el más rápido en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, en el que su compatriota Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, marcó el segundo crono: justo por delante del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -segundo en el certamen, a doce puntos- y del español Fernando Alonso (Aston Martin), que se inscribió cuarto en la tabla de tiempos.

En su mejor vuelta, Russell cubrió los 5.281 metros de la pista de Yas Marina en un minuto, 23 segundos y 334 milésimas, sólo cuatro menos que Norris y con 124 respecto a Verstappen; en una sesión en la que el doble campeón del mundo asturiano marcó el cuarto tiempo -al igual que los anteriores, con el neumático blando-, a 25 centésimas.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 16 puntos de su compañero inglés, en un Mundial a cuyo título también optará este domingo-, firmó el quinto tiempo del último ensayo, también con las gomas blandas, a 259 milésimas de Russell.

El entrenamiento estuvo interrumpido, hacia la mitad del mismo, durante unos minutos y con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños personales- del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que chocó contra las banderas de protección tras perder el control de su Ferrari y trompear en la entrada de la novena de las 16 curvas de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las seis de la tarde (las tres de la tarde, en horario peninsular española: las 14.00 horas GMT). EFE