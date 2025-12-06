Russell lideró el último libre de Yas Marina por delante de Norris, Verstappen y Alonso

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) dominó este sábado el último libre para el Gran Premio de Abu Dabi, vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, en el que su compatriota Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, marcó el segundo crono: justo por delante del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -segundo en el certamen, a doce puntos- y del español Fernando Alonso (Aston Martin), que se inscribió cuarto en la tabla de tiempos.

En la mejor de sus 14 vueltas, Russell cubrió los 5.281 metros de la pista de Yas Marina en un minuto, 23 segundos y 334 milésimas, sólo cuatro menos que Norris y con 124 respecto a Verstappen; en una sesión en la que el doble campeón del mundo asturiano marcó el cuarto tiempo -al igual que los anteriores, con el neumático blando-.

Alonso giró 17 veces y, en su mejor intento, se quedó a 25 centésimas de Russell; en un ensayo poco significativo, que se disputó de día, a diferencia de la calificación y de la carrera, que se resolverán con luz artificial.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 16 puntos de su compañero inglés, en un Mundial a cuyo título también optará este domingo-, firmó el quinto tiempo, a 259 milésimas de Russell; del que se quedó a 690, también con las gomas blandas, el otro español, Carlos Sainz (Williams), en la mejor de sus 18 vueltas.

El entrenamiento estuvo interrumpido, hacia la mitad del mismo, durante unos minutos y con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños personales- del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que chocó contra las barreras de protección tras perder el control de su Ferrari y trompear en la entrada de la novena de las 16 curvas de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Norris también se llevó un buen susto, ya que estuvo a punto de chocar con el Red Bull de Yuki Tsunoda, al que evitó por poco cuando el japonés rodaba por el centro de la pista y más lento de lo esperado, a la salida de una curva. El asiático, que cerró la tabla de tiempos, también protagonizó otro percance, esta vez no por su culpa, cuando, en el 'pit lane' y al salir de boxes, su monoplaza fue golpeado por el Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli -que marcó el noveno crono, a 393 milésimas de Russell-.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimonoveno en la tabla de tiempos -en un ensayo que concluyó con 27 grados centígrados ambientales y 37 en el asfalto-, al quedarse a un segundo y 167 milésimas de Russell en la mejor de sus 18 vueltas.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las seis de la tarde (las tres de la tarde, en horario peninsular española: las 14.00 horas GMT).

- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el GP de Abu Dabi:

.1.

George Russell

GBR

Mercedes

1:23,334

.2.

Lando Norris

GBR

McLaren

a 0,004

.3.

Max Verstappen

NED

Red Bull

0,124

.4.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

0,251

.5.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

0,259

.6.

Esteban Ocon

FRA

Haas

0,271

.7.

Oliver Bearman

GBR

Haas

0,275

.8.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

0,341

.9.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

0,373

10.

Alexander Albon

THA

Williams

0,388

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Kick Sauber

0,457

12.

Carlos Sainz

ESP

Williams

0,477

13.

Niko Hülkenberg

GER

Kick Sauber

0,536

14.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

0,561

15.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

0,613

16.

Isack Hadjar

FRA

Racing Bulls

0,645

17.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

0,738

18.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1,136

19.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1,167

20.

Yuki Tsunoda

JPN

Red Bull

1,359

EFE

ARH