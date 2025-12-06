Espana agencias

Prisión para el detenido por matar a golpes a su compañero de piso en València

València, 6 dic (EFE).- El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 20 de Valencia, en funciones de guardia de incidencias, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido por supuestamente matar a golpes a su compañero de piso.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre queda investigado por un delito de homicidio, a disposición del Juzgado de Instrucción 17 de la ciudad, que ya tenía abierta una causa por estos hechos previamente y al que el juez de guardia remitirá las actuaciones judiciales realizadas.

El hombre, que fue detenido el pasado miércoles y pasó a disposición judicial el viernes, está acusado de haber golpeado hasta la muerte con una mancuerna a su compañero de piso, otro hombre de 56 años que sufrió traumatismos craneoencefálicos que resultaron fatales.

Este suceso tuvo lugar en una vivienda del barrio de Nou Moles, en las inmediaciones de la plaza Arturo Piera, alrededor de las 21:30 horas, y fueron los vecinos quienes alertaron a la policía.

La patrulla policial desplazada a la zona tuvo que entrar en el piso por un balcón a través de una cesta de un camión de bomberos y en el interior de la vivienda halló a un hombre tumbado en el pasillo y, al lado, al supuesto homicida con una mancuerna en una mano, ambos ensangrentados.

La víctima que yacía en el suelo presentaba múltiples heridas en el rostro y el cráneo, según fuentes policiales.

El detenido recibió asistencia sanitaria por las heridas que también presentaba e ingresó en la UCI de un centro hospitalario. EFE

