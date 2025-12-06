Page reivindica el espíritu de la Constitución: el pacto, la moderación y la convivencia

Toledo, 6 dic (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado este sábado el espíritu de la Constitución Española: el pacto, la moderación y la convivencia.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, García-Page ha trasladado su felicitación por el Día de la Constitución, que este 6 de diciembre conmemora su 47 aniversario.

"La mejor forma de celebrarla es reivindicar su espíritu: el pacto, la moderación, la convivencia que han hecho posible nuestro marco de libertades", ha destacado el je jefe del Ejecutivo autonómico.

García-Page se ha referido, además, a los artículos 138.2 y 139.1, "que garantizan la igualdad entre territorios y entre ciudadanos, evitando cualquier tipo de privilegio".

En concreto, el artículo 138.2 señala que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales", mientras que el 139.1 indica que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". EFE