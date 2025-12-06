Moreno, Muñiz y Paco López, únicos técnicos debutaron con triunfo en Primera con Levante

Valencia, 6 dic (EFE).- El entrenador Álvaro del Moral, vigésimo técnico en la historia del Levante en Primera División, debutará en Liga el próximo lunes ante Osasuna en Pamplona y buscará estrenarse con victoria, hito que en el banquillo levantinista solo han logrado antes José Ángel Moreno, Juan Ramón López Muñiz y Paco López.

El hasta el pasado domingo entrenador del filial, que junto a Vicente Iborra forma un tándem para dirigir al equipo en sustitución de Julián Calero, ya debutó el pasado miércoles en Copa del Rey con una victoria, al ganar en Cieza por 0-1 en la segunda ronda, pero ahora busca hacerlo en Primera División, categoría en la que nunca ha dirigido.

Solo tres entrenadores lo han logrado en las diecisiete temporadas en las que el Levante ha estado en la máxima categoría y el primero en hacerlo también fue, como Del Moral, un entrenador que ascendía del filial.

Se trató de José Ángel Moreno, que en abril de 2008 había relevado en el banquillo del Levante al italiano Gianni De Biasi y en su debut ganó por 3-1 al Getafe en el Ciutat de València. Curiosamente significó su único triunfo en los seis encuentros que dirigió al equipo valenciano, que perdió la categoría al acabar la temporada 2007-08.

El valenciano Paco López sustituyó en el cargo a Muñiz en la vigésima octava jornada de la temporada 17-18 y el Levante ganó en Getafe por 0-1, con un tanto de Coke en su primer partido al frente del equipo.

Muñiz también había ganado en su primer encuentro con el Levante en Primera en la jornada inaugural de la temporada 2017-18. Venció 1-0 al Villarreal en el Ciutat en la vuelta a la máxima categoría tras haber logrado el ascenso en el curso anterior, en el que ya estuvo al frente del equipo aunque en Segunda. EFE

