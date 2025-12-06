Espana agencias

Morata se marcha lesionado en el duelo ante el Inter

Roma, 6 dic (EFE).- El español Álvaro Morata, delantero del Como 1907, abandonó este sábado el terreno de juego en el duelo ante el Inter de Milán en el minuto 32 debido a molestias musculares en su aductor izquierdo.

Pegado al banderín de saque de esquina del perfil zurdo defendido por el Inter, emparejado con Dimarco y Thuram, Morata se hizo daño intentando solventar la presión de sus dos rivales.

Se dejó caer al suelo y rápidamente se llevó la mano a su aductor izquierdo, dejando claras muestras de no poder continuar en el partido.

En el minuto3 32, Cesc Fàbregas efectuó el cambio e introdujo a Douvikas en el puesto del internacional español, que por el momento no suma goles con la camiseta del Como, equipo al que llegó en el mercado estival. EFE

