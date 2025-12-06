Manolo González: "Hay que pasar página de la eliminación en la Copa"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 dic (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha instado a sus pupilos a "pasar página" de la eliminación en la segunda ronda de la Copa del Rey a manos del Atlético Baleares, de la Primera Federación, y se ha mostrado convencido de que su equipo "saldrá a morir" este domingo frente al Rayo Vallecano en LaLiga EA Sports.

El técnico del equipo blanquiazul ha admitido que sigue "cabreado y jodido" por la derrota copera, pero ha precisado que está "animado" para seguir sumando puntos en el campeonato liguero, donde el Espanyol ocupa la quinta posición con 24 puntos.

"Fue un cagada gorda perder el otro día, pero hay que olvidarse de la eliminación y mañana volver a competir para sumar tres puntos importantes", ha afirmado.

En este sentido, Manolo González entiende que la afición periquita "esté cabreada" por el partido "muy malo" que su equipo completó en la Copa, pero a la vez está seguro de que "está contenta" por la temporada que está realizando el Espanyol.

Sobre su próximo rival, el Rayo Vallecano, el técnico ha avisado de los peligros del equipo dirigido por Iñigo Perez, de quien ha dicho que "es de los mejores entrenadores" de la categoría.

"Es un equipo con muchas variantes en la presión, en la salida de balón, que es capaz de atacar en transiciones y jugar elaborado. Para mí el Rayo fue el campeón de su liga el año pasado. Tiene jugadores de nivel y mucho ritmo. O igualamos su ritmo o lo tendremos complicado", ha argumentado.

Por ello, ha valorado que será "clave" que sus futbolistas "sean fiables" con el balón y no se equivoquen cuando lo tengan en sus pies.

Y, en este sentido, ha añadido sobre las virtudes del Rayo: "Los dos laterales que tiene están a un nivel espectacular y hay jugadores en el centro del campo que tienen pie y calidad. Es un equipo muy exigente con jugadores que tienen mucho ritmo, que está donde está porque tiene un gran entrenador y una gran plantilla".

Manolo González ha confirmado que cuenta con todos los jugadores disponibles del primer equipo a excepción del delantero Javi Puado, que sigue recuperándose de una lesión en la rodilla. EFE

