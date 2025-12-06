Espana agencias

La Laguna Tenerife recibe al Real Madrid con la baja de Fernández y la duda de Sastre

Guardar

La Laguna (Tenerife), 6 dic (EFE).- La Laguna Tenerife afronta este domingo un partido de máximas exigencia frente al Real Madrid de Sergio Scariolo, con la baja del escolta Jaime Fernández y la duda del alero Joan Sastre.

Jaime Fernández sufrió una lesión muscular en el partido que jugó España contra Dinamarca. No jugó con el combinado nacional ante Georgia y, según el técnico, Txus Vidorreta, podría estar tres semanas de baja.

Por su parte, Joan Sastre sufre una gastroenteritis y es duda para el choque de mañana en el Santiago Martín.

Otro jugador que tampoco ha podido entrenar con normalidad es el base Marcelinho Huertas, debido a una fascitis plantar.

El resto del equipo ha entrenado con normalidad y está preparado para afrontar un partido de máxima exigencia frente al Real Madrid.

Con la baja de Jaime Fernández, Wesley Van Beck tendrá que dar un paso hacia adelante en el equipo e intentar suplir la ausencia del madrileño con garantías, esa por la que fue fichado por el conjunto de Txus Vidorreta.

El de mañana será un partido importante. Pabellón lleno ante un equipo blanco que ha ido a mejor en las últimas jornadas y que viene a Tenerife a defender ese primer puesto que comparte con el Valencia Basket.

Los tinerfeños saben como ganar al real Madrid, pero para ellos tendrán que estar fuertes en todas las partes del campo. Atrás con una defensa dura y concentrada y en ataque con mucha tranquilidad y buscar el acierto necesario.

Perea, Serrano y Sánchez Benito serán los colegiados para el partido que se jugará mañana, a partir de las 12:00 horas, en el pabellón de Deportes Santiago Martín. EFE

1010081

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Armengol aboga por adaptar la Constitución a la diversidad territorial de España

Infobae

La asociación Jucil reclama más medios tras otra agresión a agentes en Campo de Gibraltar

Infobae

Ángel Víctor Torres defiende la Constitución como el texto que "unió, reunió" y "volvió a unir" a los españoles

El titular de Política Territorial subraya que el marco legal actual permitió sellar consenso social tras momentos críticos y enfatiza la importancia de defender valores democráticos, igualdad entre géneros y derechos fundamentales como educación, vivienda y libertad de expresión

Ángel Víctor Torres defiende la

Reto de altura en el Nuevo Mirandilla

Infobae

El Surne Bilbao decidido a impulsarse al amparo de Miribilla frente al 'Granca'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”