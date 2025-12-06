La Laguna Tenerife recibe al Real Madrid con la baja de Fernández y la duda de Sastre

La Laguna (Tenerife), 6 dic (EFE).- La Laguna Tenerife afronta este domingo un partido de máximas exigencia frente al Real Madrid de Sergio Scariolo, con la baja del escolta Jaime Fernández y la duda del alero Joan Sastre.

Jaime Fernández sufrió una lesión muscular en el partido que jugó España contra Dinamarca. No jugó con el combinado nacional ante Georgia y, según el técnico, Txus Vidorreta, podría estar tres semanas de baja.

Por su parte, Joan Sastre sufre una gastroenteritis y es duda para el choque de mañana en el Santiago Martín.

Otro jugador que tampoco ha podido entrenar con normalidad es el base Marcelinho Huertas, debido a una fascitis plantar.

El resto del equipo ha entrenado con normalidad y está preparado para afrontar un partido de máxima exigencia frente al Real Madrid.

Con la baja de Jaime Fernández, Wesley Van Beck tendrá que dar un paso hacia adelante en el equipo e intentar suplir la ausencia del madrileño con garantías, esa por la que fue fichado por el conjunto de Txus Vidorreta.

El de mañana será un partido importante. Pabellón lleno ante un equipo blanco que ha ido a mejor en las últimas jornadas y que viene a Tenerife a defender ese primer puesto que comparte con el Valencia Basket.

Los tinerfeños saben como ganar al real Madrid, pero para ellos tendrán que estar fuertes en todas las partes del campo. Atrás con una defensa dura y concentrada y en ataque con mucha tranquilidad y buscar el acierto necesario.

Perea, Serrano y Sánchez Benito serán los colegiados para el partido que se jugará mañana, a partir de las 12:00 horas, en el pabellón de Deportes Santiago Martín. EFE

1010081