La Constitución celebra su 47 aniversario en las Cortes con crispación política de fondo

Madrid, 6 dic (EFE).- La Constitución española celebra su 47 aniversario este sábado en las Cortes Generales con la tradicional recepción de autoridades en el Congreso de los Diputados pero bajo un clima de crispación política y con la campaña electoral extremeña de fondo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, junto con otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil se congregarán en el Congreso para conmemorar el Día de la Constitución.

La celebración comienza a las 10:30 horas en la carrera de San Jerónimo, donde se izará la bandera nacional para, a continuación, dar paso al recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos.

Allí, alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas darán lectura de artículos de la Constitución y la presidenta de la Cámara pronunciará un discurso.

En ese escenario será donde se repetirán, como es costumbre, las charlas informales entre invitados y periodistas, en un ambiente marcado por el bloqueo parlamentario tras la ruptura de Junts con el PSOE, los casos de corrupción por los que el PP pide una convocatoria electoral.

Al acto asistirán los ministros tanto socialistas como de Sumar, así como representantes parlamentarios de los partidos de coalición, aunque, como ocurre todos los años, se ausentarán los diputados de Vox, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

La mayoría de los presidentes autonómicos también estarán presentes y en este marco se estrenará el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

En la lista de confirmados figuran hasta el momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; Aragón, Jorge Azcón, y Murcia, Fernando López Miras, mientras que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, no acudirá tras su reciente regreso de un viaje oficial a México. EFE

