Illa defiende la Constitución como un pacto entre diferentes y pide no apropiarse de ella

Barcelona, 6 dic (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado que la Constitución española fue fruto de "un acuerdo entre diferentes" y ha subrayado que "la mejor forma de defenderla es no apropiarse de ella".

En un mensaje en su cuenta de X coincidiendo con el 47 aniversario de la Constitución, Illa ha remarcado que la carta magna "ahora es símbolo de la unión de distintas visiones del proyecto común que es España".

"Hemos avanzado mucho durante estos 47 años en materia de derechos, pero todavía queda mucho por hacer, por ejemplo, en materia de vivienda", ha argumentado Illa, que el año pasado participó en los actos institucionales, pero en esta ocasión ha permanecido en Cataluña para hacer seguimiento de la crisis de la peste porcina africana.

Por otro lado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado que la Constitución no les "representa" y ha denunciado que se ha usado "contra las ansias de libertad de nuestro pueblo".

"Una constitución, un régimen, que no nos representa y que han querido utilizar contra las ansias de libertad de nuestro pueblo. Ganemos soberanía a cada paso, rompamos el régimen del 78", ha indicado en X el líder de los republicanos, que no han tomado parte en los actos de conmemoración del aniversario de la carta magna. EFE