España ha ganado los cuatro partidos a Argentina con 21 goles marcados y 10 encajados

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- La selección española de fútbol sala femenina ha ganado los cuatro partidos que ha disputado ante Argentina, su rival de este domingo por el tercer puesto en el Mundial de Filipinas, con un balance claro de 21 goles marcados y sólo 10 recibidos.

Los cuatro amistosos se celebraron entre 2023 y 2024 y el ciclo empezó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dos victorias consecutivas por el resultado de 4-3 y 6-0, respectivamente.

En el primero, jugado el 14 de febrero, anotaron Vane Sotelo, en dos ocasiones, Irene Córdoba y Florentín, en propia meta, mientras que en la goleada por 6-0 anotaron Irene Córdoba, por partida doble, Dany Lopes, Irene Samper, Cris y Peque.

Los dos siguientes amistosos fueron en Móstoles en 2024, concretamente los días 12 y 13 de noviembre, con triunfos del equipo de Clàudia Pons por 5-2 y 6-5, respectivamente.

En el primero de ellos marcaron por España Ale de Paz, en dos ocasiones, Eva González, Noelia y Dany Lopes, con remontada incluida debido a que Argentina se situó con 0-2.

La gallega Antía Pérez fue protagonista del triunfo por 6-5 con tres goles marcados y estuvo secundada por Noelia, Eva González y Paula Guix, mientras que en Argentina sobresalió Becha con cuatro goles anotados y el otro lo obtuvo Silvina Nava. EFE

