España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde jugará en Atlanta y Guadalajara

Madrid, 6 dic (EFE).- La selección española iniciará su recorrido en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos), el mismo escenario donde seis días después se enfrentará a Arabia Saudí, mientras que cerrará la fase del Grupo H el 26 del mismo mes en Guadalajara (México) ante Uruguay.

El conjunto de Luis de la Fuente arrancará el 15 de junio, a las 12.00 hora local (18.00 hora CET) contra Cabo Verde y seis días más tarde, el 21 de junio, frente Arabia Saudí a la misma hora. En la última jornada, se enfrentará el 26 a Uruguay en Guadalajara a las 20.00 hora local (03.00 CET), según ha anunciado la FIFA este sábado. EFE