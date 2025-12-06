El tráfico se complica en las salidas de Madrid y Barcelona en el primer día del puente

Madrid, 6 dic (EFE).- La circulación por las carreteras se ha complicado este mediodía en las salidas de Madrid y Barcelona, donde el tráfico es intenso en este primer día festivo del puente de la Constitución.

La Dirección General de Tráfico ha informado que la situación de las carreteras es fluida en casi todo el territorio a las 11:00 horas pero que se ha complicado en la A-1, salida de Madrid, a la altura del circuito del Jarama, Pedrezuela y La Cabrera, mientra que también hay tráfico intenso en la A-3 y A-5 en las cercanías de Rivas y Arroyomolinos.

En la provincia de Toledo la circulación es más densa a la altura de Otero y Valmojado en dirección hacia Madrid.

También bastantes complicaciones en la salida AP-7 de Barcelona por Martorell y Mollet del Vallès así como en la A-2 en Igualada y en la C-17 por la zona de la Garriga sentido Vic.

Por otra parte, un accidente en la A-62 en Dueñas, dirección a la capital de Palencia, está provocando retenciones y problemas y la DGT pide especial precaución.

En el resto de las carreteras principales la circulación es fluida y cómoda.

La Dirección General de Tráfico prevé 5,7 millones de desplazamientos por carretera en esta operación especial que se inició el viernes y finalizará el lunes a medianoche.EFE