El Surne Bilbao decidido a impulsarse al amparo de Miribilla frente al 'Granca'

Bilbao, 6 dic (EFE).- El Surne Bilbao recibe este domingo en Miribilla al Dreamland Gran Canaria (18.00 horas, 17.00 en Canarias) decidido a impulsarse en la tabla al amparo del Bilbao Arena, donde disputará ocho de sus once próximos partidos entre Liga Endesa y Copa FIBA Europa.

El de mañana es un choque entre dos equipos pegados en la clasificación, undécimo y duodécimo, con el mismo balance 3/4 de victorias y derrotas y a los que solo les separa el diferencial de puntos, -13 el amarillo (644/657) y -32 el de negro (657/689).

El Surne encara el encuentro satisfecho de como le va la temporada, especialmente en Europa, donde fue el mejor equipo de los 40 que participaron en la primera fase de la Copa FIBA Europa, y también contento de cómo superó un momento duro al inicio de curso con derrotas dolorosas frente el Peristeri griego en Bilbao y el Joventut en Badalona.

De ambas se recuperó rápido y se mostró como un equipo fiable, capaz y con recursos como para intentar responder a su propio objetivo de pelear por entrar en la Copa del Rey, a mitad de curso, y en las eliminatorias por el título, al final de la temporada regular.

Para seguir a ello mañana, ante un rival por encima en los últimos años, Jaume Ponsarnau podrá contar con toda su plantilla. Incluidos los cuatro jugadores que se marcharon con sus respectivas selecciones a la última ventana FIBA, los bases Melwin Pantzar, sueco, y Harald Frey, noruego, el ala-pívot esloveno Martin Krampelj y el pívot islandés Tryggvi Hlinason.

No obstante, en el histórico entre ambos equipos clara ventaja para el 'Granca', un 12-28 en cuarenta partidos desnivelado fundamentalmente por los partidos en la isla.

Aunque en el último enfrentamiento, el de la temporada anterior en Miribilla, en cambio, contundente triunfo de los 'hombres de negro' por 96-78 con el polaco Tomasz Gielo (13 puntos y 20 de valoración) y el francés Malcolm Cazalon (18 y 19) como locales más destacados y apenas Miquel Salvó (12 y 19) dando réplica enfrente. EFE