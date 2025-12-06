Espana agencias

El presidente de Melilla, sin información del Gobierno sobre la cumbre con Marruecos

 Melilla, 6 dic (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, no ha recibido información oficial del Gobierno central sobre la reunión de alto nivel que celebraron el pasado jueves España y Marruecos, a diferencia de lo que ocurrió con su homólogo canario, a quien telefoneó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

A preguntas de los periodistas respecto a si también le había contactado el ministro para informarle de los acuerdos de la reunión, Imbroda ha revelado que Albares solo le llamó una vez, hace alrededor de un año y medio, para decirle que “ya estaba solucionado todo el tema de la aduana comercial”.

Según Imbroda, en aquel contacto telefónico pidió al ministro que solucionara el problema que se está dando con el régimen de viajeros desde la reapertura de la frontera terrestre en mayo de 2022, ya que Marruecos impide el paso de productos y compras personales a quienes pasan desde Melilla, pero no en el sentido contrario, lo que perjudica al comercio melillense.

Imbroda ha recordado que este asunto no se ha resuelto, ni tampoco el de la aduana, ya que no se ha reabierto en las mismas condiciones con las que operaba hasta su cierre unilateral por Marruecos en agosto de 2018 y no hay transacciones comerciales desde antes del verano, cuando se suspendió temporalmente por la Operación Paso del Estrecho.

El presidente melillense ha dicho que la aduana “no se va a abrir porque no quiere Marruecos y el Gobierno español está con otros intereses” y negociaciones con el país vecino en las que intenta evitar que la aduana pueda ser “un elemento que pueda molestarle”.

Por ello, cree que si en Melilla alguien espera todavía que reabra la frontera “es que tiene más moral que Job”, porque se trata de “una tomadura de pelo continuada desde agosto de 2018” y es algo que ya no le enfada.

“Ya sé lo que hay. Yo ya interioricé esto, no espero absolutamente nada”, ha dicho Imbroda, que ha equiparado el asunto de la aduana con los molinos de viento de El Quijote.

“Sacamos la pica y nos vamos a los molinos de viento a pegarnos contra la pared. Hay que dar la vuelta al molino, que significa que entre el PP a gobernar España”, ha afirmado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha dicho que la aduana comercial está a disposición de los empresarios y la entrada y salida de mercancías a través de ella “tienen que ver con su voluntad de hacer esas expediciones comerciales” y de ello depende que se pueda seguir trabajando “para seguir ampliando y mejorando”.

Sobre la petición de la Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE) de que España suspenda el paso de mercancías en régimen de viajeros desde Marruecos a Melilla si el país vecino lo sigue impidiendo en el sentido contrario, la delegada ha señalado que “eso es algo que ya llevan diciendo muchísimo tiempo” y que también han planteado a la Delegación.

Ante ello, la delegada apuesta por “trabajo, trabajo, trabajo, y seguir mejorando de la mejor manera posible con la colaboración y en coordinación con las autoridades marroquíes”.

Sobre esta cuestión, Imbroda ha pedido que haya régimen de viajeros en las dos direcciones, pero da la razón a los empresarios si no hay igualdad porque supone “una tomadura de pelo y una discriminación, por no decir palabras más soeces”. EFE

