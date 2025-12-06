Espana agencias

El meta Ryan, ausente en el entrenamiento del Levante por un proceso vírico

Valencia, 6 dic (EFE).- El portero australiano del Levante, Mathew Ryan, se ausentó del entrenamiento de este sábado por padecer un proceso vírico, pero el entrenador Álvaro Del Moral explicó que confía en contar con él en la sesión del domingo y en el partido del lunes ante Osasuna en Pamplona.

“Ryan ayer estaba un poco indispuesto, hoy se encontraba mejor, quizás se trate de un virus esperamos que mañana pueda estar con el grupo”, comentó Del Moral en la rueda de prensa previa al encuentro de El Sadar.

Además, el entrenador del Levante desveló que tanto Pablo Martínez como Dela han podido ya realizar algunos ejercicios de forma parcial pero no quiso adelantar si estarán listos para poder ejercitarse el domingo junto al resto de compañeros.

Del Moral también le deseó una buena recuperación al defensor Unai Elgezabal, que ha sido sometido una artroscopia en la rodilla derecha tras sufrir, en el encuentro disputado ante el Athletic Club el pasado sábado, una rotura del menisco externo de la rodilla derecha.

“Empieza su cuenta atrás y lo esperamos con los brazos abiertos”, dijo Del Moral sobre Unai, que podría estar entre dos meses y medio y tres de baja. EFE

