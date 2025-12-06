Espana agencias

El Bathco piensa en la Copa de España

Santander, 6 dic (EFE).- El Bathco BM Torrelavega recibe este domingo en el Vicente Trueba al Viveros Herol BM Nava, tras cerrar un gran mes de noviembre como invicto, con la intención de mantener la buena dinámica, ganar y dar un paso más hacia su primer objetivo de la temporada, la clasificación a la Copa de España.

El encuentro ante el BM Nava será la previa a una semana de tres partidos, la siguiente, que decidirá la clasificación de la primera vuelta.

Por ello, vencer a los segovianos se antoja fundamental de cara a esas aspiraciones de quedar entre los cuatro primeros en diciembre.

Los de Jacobo Cuétara llegan al partido en tercera posición con 16 puntos, uno más que el cuarto y dos más que el quinto, en este caso Fraikin BM Granollers, con el que tiene perdido el goal-average.

Los de Álvaro Senovilla son el decimocuarto clasificado con seis puntos merced a tres victorias ante Bada Huesca, Rebi BM Cuenca y Frigoríficos del Morrazo, todas ellas logradas en Nava de la Asunción.

Sin embargo, en Torrelavega no se fían de un rival con necesidad de ganar para intentar alejarse de la zona baja de la tabla.

El entrenador del Bathco BM Torrelavega, Jacobo Cuétara, ha destacado del Viveros Herol BM Nava que es un equipo que conjuga la experiencia con talento joven y que todavía "está buscando su equilibrio".

Pero ha recordado que otros equipos a los que se han enfrentado tampoco estaban en su mujer momento y consiguieron puntuar, por lo que no quiere ningún tipo de confianza en este tramo tan importante de la temporada. EFE

