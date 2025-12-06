Espana agencias

El Bada Huesca quiere mejorar sus resultados fuera de casa

Huesca, 6 dic (EFE).- El Bada Huesca quiere mejorar fuera de casa, donde tanto le está costando sumar puntos, y mañana viaja hasta Guadalajara con el objetivo de no regresar de vacío, ante un rival directo que lucha igual que los oscenses por poder mantener la categoría.

En el equipo oscense una semana más son bajas para este partido Meris Bonsjak, Bruno García, y Carlos Molina, que son de larga duración, además de Rafa Paulo que no termina de recuperarse de la lesión en una mano.

José Nolasco, entrenador del Bada Huesca, le da mucha importancia a este partido por ser un rival directo que tiene el mismo objetivo.

“Es un partido importante con opciones de luchar y conseguir los dos puntos ya que tenemos que intentar ganar los dos puntos, porque es muy importante sumar fuera de casa y tener dos puntos más en la clasificación”, ha subrayado.

El técnico del equipo oscense confía en sus jugadores porque han hecho buenos partidos en las últimas jornadas, pero quiere que lo confirmen mañana domingo: “la confianza por lo que estamos haciendo y el trabajo están muy bien, pero hay que demostrarlo en la pista, porque si no, no sirve de nada, y el equipo tiene que haber aprendido de otros partidos fuera de casa, donde no hemos hecho bien las cosas y ahora hay que apretar bien las tuercas”.

Sobre el partido contra el BM Guadalajara José Nolasco piensa que será un partido duro, en un momento, además, confianza del equipo de Guadalajara por los últimos resultados contra Ademar León y Nava.

"Es un equipo distinto en defensa y en ataque, y serán conscientes, igual que nosotros, de la importancia que tiene este partido para sumar los puntos, y salir de la cola de la clasificación. Luchan y nunca dan el partido por perdido y en su pista con el apoyo de su público con un buen ambiente será difícil”, ha destacado.

El partido correspondiente a la duodécima jornada de la ASOBAL entre el BM Guadalajara y el Bada Huesca se disputa este domingo a las 16,30 horas en el pabellón David Santamaría, con arbitraje de Macías y Ruiz. EFE

