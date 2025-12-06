Dos triunfos no bastan a España para meterse en las semifinales de Ciudad del Cabo

Redacción Deportes, 6 dic (EFE).- Dos victorias en tres partidos frente a rivales tan cualificados como Australia y Argentina no permitirán a la selección española de rugby 7 participar el domingo en las semifinales del torneo de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), segunda etapa de la fase regular de las Series Mundiales.

Un triple con los argentinos y Francia propició que los clasificados se decidieran en el 'average' y pesaron los dos marcadores exiguos con los que España logró sus triunfos, al contrario que sus rivales, que consiguieron marcadores muy holgados frente a los australianos.

España pudo abrir el marcador en su partido contra Francia con una escapada por la derecha de Jeremy Trevithick, pero el ala malagueño optó por la patada rastrera y perdió la persecución con Jordan Sepho, que lanzó un contragolpe desde su zona de marca culminado bajo para por Enahemo Artaud.

El vascofrancés Diego Miranda anotó tras otra pérdida de los 'Leones' el segundo ensayo galo pero la carrera de Manu Moreno para dificultar la transformación dejó el tanteo en un 0-12, menos de dos jugadas de desventaja que Juanchín Ramos con un quiebro y una carrera de 25 metros al borde del descanso.

Ramos fue el artífice de la remontaba española, ya que una ruptura suya permitió a Eduardo López empatar el duelo que el capitán desequilibró con una transformación no demasiado sencilla (14-12), aunque la agresiva defensa de los franceses decantó el finalmente encuentro.

España controlaba la posesión gracias a su capacidad para provocar faltas del rival, hasta que el veterano Steven Parez robó el oval en su propia zona de veintidós y lo transmitió a la banda, desde donde Ali Dabo corrió ochenta metros para poner el definitivo 14-19 en las tablas.

La victoria contra Australia se empezó a gestarse antes de cumplirse el medio minuto de juego, con una ruptura de Enrique Bolinches por la izquierda que culminó en el banderín contrario por Antón Legorburu después de una inversión del frente de ataque en el todos los jugadores españoles tocaron el balón.

Dietrich Roache empató a la recepción del saque de centro y, en el tramo final de la primera, se replicó el esquema: ensayo de Eduardo López tras una elaborada de acción de ataque y réplica inmediata de James McGregor, que aprovechó el bote caprichoso del oval en la disputa aérea (12-12).Ambos equipos cometieron errores en acciones ofensivas que podrían haber desequilibrado en la segunda parte un encuentro que parecía resuelto para Australia cuando anotó

Roache, pero su errores en la transformación dejó margen para que España ganase con la marca entre palos de Roberto Ponce que él mismo convirtió (19-17).

Dos ensayos de Jeremey Trevithick en la punta derecha del ataque español lanzaron a la perfección el duelo con Argentina, que acortó distancia mediante Lucho González Rizzoni pero concedió una tercera marca al borde del descanso, cuando Bolinches estiró su largo brazo para posar justo sobre la línea.

González acercó a los 'Pumas' en la primera acción del segundo periodo, en el que España dominó a placer para estirar el tanteo hasta el 31-12 con dos ensayos consecutivos de Trevithick, autor de un triplete, y Antón Legorburu, muy atento para recuperar el palmeo argentino en el saque de centro.

En el último minuto, los 'Leones' no tenían más que impedir que Argentino sumase el bonus defensivo concedido al equipo que pierde por menos de ocho puntos pero la defensa española, firme hasta entonces, flaqueó en las últimas acciones y las marcas del 'Rayo' Moneta y Eliseo Morales fijaron el 31-26 final.

La suerte española dependía que, en el último partido del grupo, Australia venciese a Francia o, al menos, perdiese por menos de 3 puntos pero los campeones olímpicos no dieron opción a los oceánicos y se impusieron por 29-10, relegando al equipo nacional a la lucha por la quinta plaza en la jornada del domingo. EFE

