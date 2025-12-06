Domingo de cielos nubosos, temperaturas estables, nieblas densas y vientos muy fuertes

Madrid, 6 dic (EFE).- Este domingo discurrirá en la mayor parte de la Península y en Baleares bajo una situación anticiclónica, con temperaturas con pocos cambios respecto a la víspera pero con predominio de cielos nubosos, que estarán cubiertos en la vertiente atlántica y en zonas del tercio oriental y con abundantes nubes altas en el resto.

Salvo en el tercio noroeste y montañas de la vertiente atlántica norte, donde la proximidad de un frente mantendrá la nubosidad y dejará precipitaciones débiles y ocasionales, la tendencia del día será a cielos cada vez más despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas irán en aumento en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico y descenderán en el norte de Castilla y León, sin cambios en el resto.

Rachas muy fuertes de viento del sur y suroeste en el norte de Galicia y oeste de Asturias, junto a nieblas con probabilidad de ser densas en zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y depresiones del nordeste peninsular, serán los fenómenos más significativos del día destacados por la Aemet.

En Canarias estará poco nuboso o despejado, sin cambios en las temperaturas y vientos flojos del este y del sur.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: los cielos estarán nubosos y cubiertos, con probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior. Habrá precipitaciones débiles, localmente persistentes en el tercio occidental. Temperaturas con cambios ligeros y vientos moderados del sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral de Coruña y Lugo.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: intervalos nubosos aumentando a nuboso y cubierto y probables brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el tercio occidental. Temperaturas con cambios ligeros y vientos del sur y suroeste, moderados con rachas muy fuertes en el extremo occidental y en la Cordillera.

- CANTABRIA: los cielos estarán nubosos o cubiertos, aunque se abrirán claros durante la tarde. Probables brumas y nieblas matinales en zonas altas de Liébana. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros. Los vientos serán del sur y suroeste, flojos y moderados con posibles rachas muy fuertes en zonas altas de Liébana.

- PAÍS VASCO: predominio de nubes altas, con claros durante la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, con descenso de mínimas en el sur de Álava. Vientos del sur y suroeste flojos y moderados.

- CASTILLA Y LEÓN: nubes bajas, sin descartar brumas y bancos de niebla, tendiendo a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. Es probable que haya alguna precipitación débil y dispersa, principalmente en el oeste. Temperaturas en ligero descenso en el tercio norte y este y viento del suroeste, flojo a moderado con algunas rachas fuertes en el noreste y norte montañoso.

- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:los cielos estarán nubosos o cubiertos, con predominio de nubes altas, y poco nubosos durante la tarde. Temperaturas con cambios ligeros. En la Navarra cantábrica y en las zonas de montaña del tercio norte, vientos flojos y moderados de componente sur.

- LA RIOJA: habrá intervalos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales en la Ibérica y alguna llovizna ocasional a primeras horas. Las temperaturas, sin cambios o en ligero descenso. El viento soplará del suroeste en la sierra y variable en el valle.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y estratos bajos, brumas y probables bancos de niebla por la mañana en el sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto, con heladas débiles en puntos del Pirineo. Las máximas irán en ligero ascenso en el Pirineo y sur de Teruel y en ligero descenso o sin cambios en el resto. Los intervalos de viento serán de intensidad moderada en el sistema Ibérico occidental.

- CATALUÑA: se esperan nieblas en la depresión central por la mañana, localmente persistentes. Cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en ligero acenso, con heladas débiles en puntos del Pirineo, y máximas en ligero ascenso en el tercio norte, en ligero descenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Viento flojo del noroeste en el litoral, rolando a componente oeste localmente moderado en horas centrales; en el resto, flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: intervalos de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, que pueden ser densas y persistentes en Vegas del Guadiana. Puede car alguna precipitación débil en el norte montañoso. Las temperaturas irán en ligero descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso.

- COMUNIDAD DE MADRID: brumas matinales y cielo nuboso o cubierto de nubes bajas, que tenderán a disminuir. Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Vientos flojos.

- CASTILLA-LA MANCHA: habrá abundantes brumas y nieblas matinales que pueden ser densas, extensas y localmente persistentes en Guadalajara y en cumbres de la Serranía conquense. Cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas. Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso y las máximas ascenderán en la Serranía de Cuenca y las Sierras de Almaráz y Segura. Vientos flojos variables, con algún intervalo moderado en la mitad oriental.

- COMUNIDAD VALENCIANA:el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas experimentarán cambios ligeros. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y sur de Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ascenso en el sureste de la región y en descenso en el resto. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

- ILLES BALEARS: predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Pocos cambios en las temperaturas, si acaso un ascenso las nocturnas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste.

- ANDALUCÍA: los cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en la vertiente atlántica, tenderán a quedar poco nubosos por la tarde y las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios. Los vientos tendrán intervalos moderados de poniente en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales y temperaturas con pocos cambios, aunque pueden darse heladas débiles en cotas altas de cumbres de Tenerife y de La Palma. El viento, en general flojo, será más intenso en la provincia oriental durante las horas centrales. EFE