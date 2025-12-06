Espana agencias

Domingo de cielos nubosos, temperaturas estables, nieblas densas y vientos muy fuertes

Guardar

Madrid, 6 dic (EFE).- Este domingo discurrirá en la mayor parte de la Península y en Baleares bajo una situación anticiclónica, con temperaturas con pocos cambios respecto a la víspera pero con predominio de cielos nubosos, que estarán cubiertos en la vertiente atlántica y en zonas del tercio oriental y con abundantes nubes altas en el resto.

Salvo en el tercio noroeste y montañas de la vertiente atlántica norte, donde la proximidad de un frente mantendrá la nubosidad y dejará precipitaciones débiles y ocasionales, la tendencia del día será a cielos cada vez más despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas irán en aumento en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico y descenderán en el norte de Castilla y León, sin cambios en el resto.

Rachas muy fuertes de viento del sur y suroeste en el norte de Galicia y oeste de Asturias, junto a nieblas con probabilidad de ser densas en zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y depresiones del nordeste peninsular, serán los fenómenos más significativos del día destacados por la Aemet.

En Canarias estará poco nuboso o despejado, sin cambios en las temperaturas y vientos flojos del este y del sur.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: los cielos estarán nubosos y cubiertos, con probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior. Habrá precipitaciones débiles, localmente persistentes en el tercio occidental. Temperaturas con cambios ligeros y vientos moderados del sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral de Coruña y Lugo.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: intervalos nubosos aumentando a nuboso y cubierto y probables brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el tercio occidental. Temperaturas con cambios ligeros y vientos del sur y suroeste, moderados con rachas muy fuertes en el extremo occidental y en la Cordillera.

- CANTABRIA: los cielos estarán nubosos o cubiertos, aunque se abrirán claros durante la tarde. Probables brumas y nieblas matinales en zonas altas de Liébana. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros. Los vientos serán del sur y suroeste, flojos y moderados con posibles rachas muy fuertes en zonas altas de Liébana.

- PAÍS VASCO: predominio de nubes altas, con claros durante la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, con descenso de mínimas en el sur de Álava. Vientos del sur y suroeste flojos y moderados.

- CASTILLA Y LEÓN: nubes bajas, sin descartar brumas y bancos de niebla, tendiendo a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. Es probable que haya alguna precipitación débil y dispersa, principalmente en el oeste. Temperaturas en ligero descenso en el tercio norte y este y viento del suroeste, flojo a moderado con algunas rachas fuertes en el noreste y norte montañoso.

- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:los cielos estarán nubosos o cubiertos, con predominio de nubes altas, y poco nubosos durante la tarde. Temperaturas con cambios ligeros. En la Navarra cantábrica y en las zonas de montaña del tercio norte, vientos flojos y moderados de componente sur.

- LA RIOJA: habrá intervalos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales en la Ibérica y alguna llovizna ocasional a primeras horas. Las temperaturas, sin cambios o en ligero descenso. El viento soplará del suroeste en la sierra y variable en el valle.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y estratos bajos, brumas y probables bancos de niebla por la mañana en el sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto, con heladas débiles en puntos del Pirineo. Las máximas irán en ligero ascenso en el Pirineo y sur de Teruel y en ligero descenso o sin cambios en el resto. Los intervalos de viento serán de intensidad moderada en el sistema Ibérico occidental.

- CATALUÑA: se esperan nieblas en la depresión central por la mañana, localmente persistentes. Cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en ligero acenso, con heladas débiles en puntos del Pirineo, y máximas en ligero ascenso en el tercio norte, en ligero descenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Viento flojo del noroeste en el litoral, rolando a componente oeste localmente moderado en horas centrales; en el resto, flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: intervalos de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, que pueden ser densas y persistentes en Vegas del Guadiana. Puede car alguna precipitación débil en el norte montañoso. Las temperaturas irán en ligero descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso.

- COMUNIDAD DE MADRID: brumas matinales y cielo nuboso o cubierto de nubes bajas, que tenderán a disminuir. Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Vientos flojos.

- CASTILLA-LA MANCHA: habrá abundantes brumas y nieblas matinales que pueden ser densas, extensas y localmente persistentes en Guadalajara y en cumbres de la Serranía conquense. Cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas. Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso y las máximas ascenderán en la Serranía de Cuenca y las Sierras de Almaráz y Segura. Vientos flojos variables, con algún intervalo moderado en la mitad oriental.

- COMUNIDAD VALENCIANA:el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas experimentarán cambios ligeros. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y sur de Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ascenso en el sureste de la región y en descenso en el resto. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

- ILLES BALEARS: predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Pocos cambios en las temperaturas, si acaso un ascenso las nocturnas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste.

- ANDALUCÍA: los cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en la vertiente atlántica, tenderán a quedar poco nubosos por la tarde y las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios. Los vientos tendrán intervalos moderados de poniente en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales y temperaturas con pocos cambios, aunque pueden darse heladas débiles en cotas altas de cumbres de Tenerife y de La Palma. El viento, en general flojo, será más intenso en la provincia oriental durante las horas centrales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo asegura, sobre el relevo de Mazón en el PPCV, que "lo importante" es que hay nuevo presidente de la Generalitat

Tras la renuncia de Mazón al liderazgo en la Comunidad Valenciana, el dirigente popular subrayó que corresponde al partido reorganizarse internamente, mientras destacó la relevancia del nuevo escenario político y aseguró que el relevo fortalece la gestión regional

Feijóo asegura, sobre el relevo

Peramato rehúsa pronunciarse sobre el caso Salazar pero rechaza "cualquier acto atentatorio" contra las mujeres

Teresa Peramato, postulada a fiscal general, evita referirse a las denuncias asociadas a Francisco Salazar, recalca su rechazo firme ante conductas que vulneren la integridad de las mujeres y defiende su compromiso ante la violencia de género

Peramato rehúsa pronunciarse sobre el

2-0. Buchanan y Mikautadze acaban con el Getafe y prolongan la racha del Villarreal

Infobae

Verstappen saldrá primero en Abu Dabi, por delante de los McLaren de Norris y Piastri

Infobae

El estadounidense Malinin bate su récord mundial en la final del Grand Prix

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

DEPORTES

Los jugadores de Cabo Verde

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”