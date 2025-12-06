Espana agencias

Dépor y Castellón miden su gran momento de forma en Riazor

A Coruña/Castellón, 6 dic (EFE).- Riazor acoge este domingo un duelo de alto voltaje entre el líder Deportivo y un Castellón que viaja a tierras gallegas en su mejor momento del curso tras sumar trece de los últimos quince puntos en juego.

En el estadio coruñés se enfrentarán los que, seguramente, son los dos equipos más en forma de LaLiga Hypermotion. El Dépor ha firmado un pleno de triunfos en sus últimos cinco partidos, mientras que su rival solo cedió un empate -frente al Burgos en El Plantío- en ese tiempo.

Ni tan siquiera el Racing Club, colíder de la categoría, ni el Almería ni Las Palmas han conseguido mantener ese ritmo de puntuación. Los tres han cedido cinco puntos en estos últimos cinco partidos.

El Dépor, pese a las dudas en su juego, sigue con paso firme hacia Primera División, su gran objetivo. El sexto triunfo liguero consecutivo le permitiría coger una renta casi definitiva para asegurarse su presencia en el playoff de ascenso y centrarse únicamente en la pelea por el ascenso directo.

Tras la rotación en la Copa del Rey, Hidalgo volverá a alinear su once de gala. Diego Villares, Giacomo Quagliata y Arnau Comas ni tan siquiera viajaron a Sabadell, mientras que otros como Yeremay Hernández o Jose Ángel Jurado no tuvieron minutos.

El Castellón, por su parte, buscará su cuarta victoria consecutiva en Riazor ante el líder para afianzarse en la zona de promoción de ascenso.

El equipo albinegro encadena cinco partidos seguidos sin perder con cuatro victorias y un empate y es sexto a siete puntos de su rival, con lo que de ganar se acercaría a los puestos de ascenso directo.

Pablo Hernández, técnico 'orellut', dará continuidad al bloque protagonista de esta racha con Alberto Jiménez en el centro de la defensa, Beñat Gerenabarrena y Diego Barri en el centro del campo y con Álex Calatrava como canalizador del juego ofensivo.

La única duda es la de Adam Jakobsen que se perdió el último partido ante la UD Las Palmas (1-0) por molestias musculares, con lo que Ousmane Camara podría ser la referencia en el ataque.

- Alineaciones probables:

Deportivo: Parreño; Mella, Noubi, Loureiro, Comas, Quagliata; Jose Ángel Jurado, Villares, Mario Soriano; Yeremay y Stoichkov.

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Mabil, Pablo Santiago, Calatrava y Camara.

Árbitro: Pendiente de designación

Estadio: Riazor.

Hora: 18.30

