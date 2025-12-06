Espana agencias

Cuatro fallecidos en las carreteras desde el inicio del puente de la Constitución

Madrid, 6 dic (EFE).- Cuatro personas han perdido la vida en los cuatro siniestros mortales registrados en las carreteras desde las 15:00 horas del pasado viernes, cuando se puso en marcha el dispositivo especial de tráfico con motivo del puente de la Constitución, hasta las 20:00 horas de este sábado.

En esos siniestros, tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, ha informado a EFE la Dirección General de Tráfico (DGT).

El viernes, desde las 15:00 horas, se han contabilizado dos accidentes con dos víctimas mortales y un herido grave y otro leve, mientras que este sábado, hasta las 20:00 horas, otros dos siniestros que se han saldado con dos fallecidos también y un herido leve.

Para velar por la seguridad en las carreteras, la DGT puso en marcha este pasado viernes, a las 15:00 horas, el dispositivo especial de tráfico que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, periodo en el que se prevén 5,7 millones de viajes por carretera. EFE

EFE

