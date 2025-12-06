Espana agencias

Armengol aboga por adaptar la Constitución a la diversidad territorial de España

Madrid, 6 dic (EFE).- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha abogado este sábado por adecuar la Constitución a la "diversidad" territorial de España para hacer de ella un texto del siglo XXI y por incorporar a la misma nuevos derechos y libertades.

En su discurso en el acto de conmemoración de la Constitución, celebrado en la Cámara Baja, ha señalado que las leyes son de la ciudadanía, que "emanan de la voluntad popular y sus necesidades" y que se "transforman" según avanza la sociedad a la que representan.

Ha recordado, en este sentido, que sólo a través de acuerdos y del consenso se llega a propuestas que beneficien a la mayoría.

Un consenso que ha puesto en valor como símbolo de la Transición, cuando Europa era "un puerto" y la promesa de la estabilidad que aspiraban los españoles.

Diálogo, pacto e interés general son, según ha remarcado Armengol, la forma útil de hacer política.

Ha defendido además los valores constitucionales, que son también -ha dicho- valores europeos.

"Son lo que nos ha llevado a ser lo que somos y defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados", ha proclamado.

Ha añadido que no se puede permitir que se cuestione o destruya la herencia europea de sanidad y educación pública, la atención a la dependencia y las políticas de redistribución de la riqueza.

En su intervención en el Salón de pasos perdidos del Congreso, y ante los invitados al acto, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el del Senado, Pedro Rollán, y representantes de altas instituciones del Estado, ha repasado algunos de los retos que hay por delante.

Es imprescindible, ha dicho, responder a la crisis de vivienda, erradicar la violencia contra las mujeres, luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas, así como potenciar las medidas de adaptación al cambio climático.

Hay también, ha añadido, que defender los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una "ventaja y un atractivo", y trabajar por la paz: en Europa, al otro lado del Mediterráneo y en otros lugares del mundo.

La presidenta del Congreso ha tenido además palabras de recuerdo con las víctimas de la dana y de los incendios forestales de este verano.

Y ha pedido seguir trabajando para que los 50 años desde el inicio de la democracia que ahora se cumplen, los 47 años de Constitución o los 40 años desde la adhesión a las comunidades europeas sean un "referente desde el que coger impulso para seguir avanzando" porque hay un gran legado que defender y un futuro que construir. EFE

