Argentina y Francia debutarán contra Argelia y Senegal el 16 de junio

Madrid, 6 dic (EFE).- Las selecciones de Argentina y Francia iniciarán su recorrido en el Mundial el mismo día, en diferentes grupos, ante Argelia y Senegal, respectivamente, el 16 de junio y ambas se quedarán en Estados Unidos a lo largo de la primera fase.

El vigente campeón, el cuadro argentino, arrancará la defensa del título en Kansas, frente Argelia. Seis días más tarde se medirá a Austria en Dallas, el mismo lugar donde completará la fase de grupos, contra Jordania, el 27 de junio.

Francia, por su parte, debutará contra Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Nueva York y después jugará ante un rival de la repesca, en la segunda jornada, en Filadelfia.

El duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappe ha quedado emplazado al 26 de junio, en el Gillette Stadium de Boston, en la última fecha del Grupo I.

México jugará dos partidos en Ciudad de México y otro en Guadalajara. El partido inaugural contra Sudáfrica, será a las 21.00 hora CET, en el Estadio Azteca.

Brasil jugará en Nueva Jersey ante Marruecos, en Filadelfia contra Haití y contra Escocia en Miami. EFE

EFE

