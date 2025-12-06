Espana agencias

Alonso: "Extremadamente contento con acabar la calificación en la sexta plaza"

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que sale sexto este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial, declaró en el circuito de Yas Marina que está "extremadamente contento" por haber acabado en esa posición la calificación de este sábado.

"Estoy extremadamente contento por haber acabado la calificación en sexta posición", explicó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina; y en una interminable segunda juventud a los 44 años, tras completar otra gran actuación este sábado en la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

"Me ha sorprendido haber logrado un resultado tan bueno en una pista con tantas curvas de baja velocidad, pero está claro que los cambios en los reglajes que hicimos por la noche funcionaron", comentó Alonso, asimismo campeón del mundo de 'karting' y de resistencia (WEC), categoría en la que cuenta, entre otras, dos victorias en las muy prestigiosas 24 Horas de Le Mans, en el circuito semi-permanente de La Sarthe (Francia).

"Ojalá que podamos mantener este ritmo mañana y continuar con la racha ascendente que llevamos en el fin de semana", dijo el genial piloto asturiano, que, después de repetir cuarto tiempo en la primera (Q1) y en la segunda ronda de la cronometrada principal (Q2), concluyó la misma sexto. A algo menos de siete décimas del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, desde la 'pole', se jugará el título con los dos pilotos de McLaren: el inglés Lando Norris, líder, con 12 puntos más que él; y el australiano Oscar Piastri, al que 'Mad Max' supera en cuatro unidades.

"La meta es la de asegurar algunos valiosos puntos en la última carrera del año", apostilló Alonso este sábado en Yas Marina, después de concluir sexto en la calificación para el Gran Premio de Abu Dabi. EFE

EFE

