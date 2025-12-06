27-33. El Granollers ahonda en la crisis del colista Frigoríficos

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 6 dic (EFE).- El Frigoríficos se suicidó ante el Granollers con un pésimo final del primer tiempo, en el que encajó un parcial 1-8 en once minutos, en los que acumuló hasta ocho pérdidas de balón.

Al equipo gallego no le bastó la gran actuación del portero croata Ivan Panjan, que alcanzó el descanso con un 40 por ciento de paradas. Dominó hasta el minuto 19, cuando una infantil exclusión de Juan Quintas lo acabó destrozando.

En inferioridad, cometió dos pérdidas de balón que el joven Marcos Fis aprovechó para hacer dos goles desde su propio campo. Eso multiplicó las dudas del Frigoríficos, que no encontró respuesta ni con un tiempo muerto de su entrenador Quique Domínguez.

La renta del Granollers, al que le llegó con aprovechar los regalos del rival para agrandar la herida gallega, alcanzó los cinco goles (13-18) en el inicio del segundo tiempo tras estirar hasta 1-9 su parcial.

El encuentro parecía sentenciado, pero varias paradas de Panjan dieron aire al conjunto gallego, que disfrutó de tres ataques para empatar: una pérdida de Manu Pérez, finalizada con un contraataque del Granollers, y dos errores de Santi López y Gayo lo evitaron.

Los visitantes no estaban cómodos en el ataque posicional. Panjan, desde su portería, alimentó el sueño de la remontada (20-21). Fue un espejismo. Las pérdidas y los errores de lanzamiento condenaron al Frigoríficos a otra dura derrota que deja a su entrenador en una situación crítica.

-- Ficha técnica:

27 - Frigoríficos del Morrazo: Panjan (1), Arnau Fernández (2), Samu Pereiro (2), Pablo Castro (2), Manu Pérez (5), Rivero (2) y D´Antino (4,2p) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Santi López (1), Gallardo (3), Gayo (2), Ludman, Arón Díaz (1) y Quintas (2).

33 - Fraikin Granollers: Luka Krivokapic, Sergi Franco (2), Pablo Urdangarín (7), Fischer, Palomino (1), Bruno Reguart (3) y Jordi Deumal (3) -equipo titular- Paniti (ps), Adriá Figueras (7), Marcos Fis (6), Povill (3), Armengol, Jan Duran y Pau López (1).

Marcador cada cinco minutos: 4-4, 6-6, 8-9, 12-9, 13-14, 13-17 (descanso); 17-18, 18-21, 21-23, 23-27, 25-30 y 28-33.

Árbitros: Alejadro Hoz y Alex Riloba (comité cántabro). Sancionaron con dos minutos a Pablo Castro, Quintas y Ludman por parte del Frigoríficos y a Adriá Figueras, Bruno Reguart, Luka Krivokapic y Fischer (2) por parte del Granollers.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimosegunda jornada de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante 2.000 espectadores. EFE

