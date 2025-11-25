Espana agencias

El alcalde de Guernica ve en la visita del presidente alemán a la villa foral "una mano abierta a la reconciliación"

El alcalde de Guernica, José María Gorroño, ha asegurado que la visita del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, este viernes a la villa foral, bombardeada por la aviación nazi durante la Guerra Civil, es un "gesto de buena voluntad y una mano abierta a la reconciliación".

En declaraciones a Europa Press, Gorroño se ha referido, de esta manera, a la visita que realizará este viernes el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, como homenaje a las víctimas del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana el 26 de abril de 1937.

Gorroño ha asegurado que esta visita es un "gesto de buena voluntad y una mano abierta a la reconciliación", que, considera "muy pedagógico para toda la sociedad".

El alcalde de Guernica ha manifestado que, desde hace años, los supervivientes del bombardeo vienen insistiendo en que "no se puede vivir en el odio y nos piden que trabajemos en favor de la paz y la reconciliación".

"Y este gesto de abrir la mano para la reconciliación es un gesto de muy buena voluntad. Y los gestos de buena voluntad, aunque fueran teóricos, son pedagógicos para la sociedad en general", ha manifestado.

Por ello, ha querido agradecer al presidente alemán su visita, que ha calificado de "gran noticia". En relación a si este gesto se debería haber producido antes, ha recordado que el expresidente de Alemania, Roman Herzog, hace 28 años, el 29 de marzo de 1997, envió un mensaje a los supervivientes "hablando en primera persona, asumiendo el sufrimiento del pueblo de Guernica y reconociendo expresamente la culpa de los aviones alemanes involucrados".

Jose María Gorroño ha señalado que esta visita "fortalece" ese mensaje de homenaje a las víctimas del bombardeo y con su presencia reconoce lo que "ha sufrido Guernica". "Es un gran gesto con el pueblo de Guernica", ha remarcado.

ACTOS PREVISTOS CON PRESENCIA DE FELIPE VI Y EL LEHENDAKARI

El alcalde ha señalado que, en el programa provisional, con motivo de la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su mujer a Guernica, está prevista la presencia del Rey Felipe VI y del Lehendakari, Imanol Pradales.

La agenda, según ha precisado, incluirá un acto en el mausoleo del cementerio de la localidad, donde el presidente alemán realizará una ofrenda de flores. En ese mismo escenario, Steinmeir mantendrá un encuentro con algunos de los supervivientes del bombardeo, a los que saludará.

Posteriormente, se trasladarán hasta el centro de la localidad, donde el mandatario alemán visitará el Museo de la Paz y, con este acto, se daría por concluida en la villa foral la agenda de Frank-Walter Steinmeier, que tiene previsto realizar alguna declaración a los medios de comunicación con motivo de esta visita.

