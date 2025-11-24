Espana agencias

Sánchez elogia a García Ortiz como "servidor público" y dice que será relevado en breve

Guardar

Luanda, 24 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la carta de renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, refleja el "servidor público" que ha sido, y no ha concretado si su relevo se conocerá este martes aunque ha asegurado que será en un breve espacio de tiempo.

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre euroafricana de Luanda horas después de que García Ortiz presentase su renuncia tras la condena de inhabilitación del Tribunal Supremo.

Ha explicado que leyó esta mañana la carta de renuncia que el fiscal envió al ministro de Justicia, Féix Bolaños, y de la que ha dicho haber tenido conocimiento por los medios.

Una carta -ha señalado- que refleja el servidor público que ha habido al frente de la Fiscalía General del Estado.

Además, ha deseado suerte a García Ortiz y le ha expresado su total respeto y consideración.

Al ser preguntado por el momento en que el Gobierno nombrará a su sustituto, ha recordado que ya se ha puesto en marcha el proceso para ello, y al plantearle si será en la reunión del Consejo de Ministros de este martes no lo ha confirmado.

Se ha limitado a asegurar el presidente del Gobierno que será en un breve espacio de tiempo. EFE

(Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leire Díez negó al juez conocer a Sánchez: solo de algún mitin y como "militante de base"

Infobae

Condenada la empresa del huido Hamlyn por el fraude millonario de los hidrocarburos

Infobae

Feijóo pide que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ

Infobae

El Gobierno y Bildu niegan una reunión en 2018 para pactar la moción de censura

Infobae

'Bella', una dura historia de maltrato se convierte en animación para llegar a los jóvenes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Hacienda impone 104.000 euros a

Hacienda impone 104.000 euros a un jubilado por intentar tributar como residente en Andorra teniendo a su mujer y viviendas en España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”