Gabriel Calderón llega al Lliure con una comedia donde los robots sustituyen a los actores

Barcelona, 24 nov (EFE).- El director uruguayo Gabriel Calderón regresa a las salas catalanas con 'AI! La misèria ens farà feliços', una sátira en la que explora un mundo en el que los actores han sido sustituidos por robots, que se estrenará en el Temporada Alta el 28 de noviembre para luego saltar al Lliure de Gràcia del 4 de diciembre al 18 de enero.

Tal y como ha explicado este lunes Calderón en rueda de prensa, esta obra es la quinta de una pentalogía en la que mezcla ciencia ficción y fantasía con temas políticos de su Montevideo natal y una profunda admiración por el teatro.

"La literatura y el cine han tratado muy bien la ciencia ficción, pero el teatro no la ha tocado tanto", ha analizado el autor, quien ha agregado que cree que "si hay un miedo compartido en la sociedad es el de la suplantación por parte de la IA, y me parece que ahí el teatro tiene algo que decir, porque tiene un gran bagaje usurpando identidades".

Así, 'AI! La misèria ens farà feliços' se adentra en un futuro inmediato en el que la inteligencia artificial y los robots han tomado el control de la mayoría de profesiones, teatro incluido.

En ese marco, cuatro antiguos actores, interpretados por Pere Arquillué, Daniela Brown, Joan Carreras y Laura Conejero, ya no tienen trabajo en el escenario, por lo que se han convertido en regidores y técnicos de un teatro que, en apariencia, sigue funcionando como antes, pero que ha dejado de tener alma.

La obra transcurre en este espacio oscuro y limitado detrás del escenario, en los camerinos y en el área técnica, donde los cuatro actores se ven obligados a enfrentarse a una nueva realidad: formar parte de un teatro sin actores.

Esa noche, los robots interpretarán 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca y los regidores, en homenaje a sus épocas doradas, interpretan en su pequeña habitación 'El gran teatro del mundo', una obra que aún recuerdan.

De repente, acontece un problema, ya que uno de los robots no quiere actuar y uno de los humanos lo tiene que sustituir, por lo que empieza el pequeño teatro del mundo, el del fracaso, el del miedo, el de ser reemplazado por máquinas o por personas.

Joan Carreras ha destacado durante la rueda de prensa que el texto de Calderón "no dejan de ser canciones de alguien enamorado del teatro", mientras que Daniela Brown ha incidido en que "es una obra llena de sentido del humor, con discurso político y filosófico de fondo".

'AI! La misèria ens farà feliços' se podrá ver en el teatro de Salt en el Temporada Alta en cinco funciones entre el 28 y el 30 de noviembre, y después llegará al Lliure de Gràcia del 4 de diciembre al 18 de enero. EFE

