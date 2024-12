Pedro Martínez: Cuando hacemos las cosas bien, somos un equipo extremadamente competitivo

València, 7 dic (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este sábado tras ganar 98-78 al Bàsquet Girona que cuando hacen "las cosas bien hechas", son "un equipo extremadamente competitivo", aunque insistió en que no pueden pensar que por su "cara bonita", ganarán "fácil".

Pedro Martínez, satisfecho por una victoria que les reafirma como segundo clasificado de la Liga, explicó que no se pueden "poner piedras en la espalda" por "no ganar por quince al descanso" y recalcó que llegó a ver "angustia" en la cara de jugadores por llegar igualados al descanso.

"Lo normal es sufrir y cada partido es un esfuerzo y nos tenemos que preparar para sufrir. No podemos pensar que por nuestra cara bonita ganaremos fácil. Si es así, será porque habremos jugado bien, pero no nos podemos cortar las venas por no hacerlo", insistió el catalán, que dijo que no pueden pensar en que triunfarán siempre fácil.

Asimismo, señaló que en la primera parte, Girona jugó mejor que Valencia: "Nos han dado de nuestra medicina. Han corrido mucho el contraataque, han sido verticales, se han pasado el balón, han tirado mejor, y estaban siendo mejores que nosotros, y esa es una realidad de la Liga".

"Creo que nuestra primera parte ha sido bastante mejorable en defensa, pero no siempre hemos de mirarnos a nosotros, sino al rival. Cuando lo hace todo bien, pues hay que felicitarlo. Pero nosotros hemos mejorado en esta segunda parte, hemos reboteado bien y eso ha equilibrado el partido", sostuvo el entrenador catalán.

Así, subrayó que Girona les "sorprendió" y, además, lo hizo con las "armas" de Valencia Basket: "He visto en la primera parte un poco de angustia y de frustración porque las cosas no salían, pero después hemos sido mejores", dijo Pedro Martínez, que concluyó que no pueden colocarse "una presión innecesaria y muy equivocada de ganar 15 arriba al descanso". EFE

crn/jl