Ocampo: "Como gallego que soy es un orgullo ver cómo ha crecido el baloncesto en Coruña"

Manresa (Barcelona), 6 dic (EFE).- El entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que para él, como gallego, es un orgullo ver cómo ha crecido el baloncesto en Coruña, en la víspera del duelo de este sábado (21:00 horas) ante el Leyma Coruña en el Coliseum.

El técnico orensano se ha mostrado muy contento de jugar en la máxima categoría en una ciudad que tradicionalmente nunca ha sido de baloncesto.

"A Coruña siempre ha sido una ciudad de fútbol y de hockey, por lo que jugar en el Coliseum es muy especial, porque eso significa que el baloncesto allí ha crecido mucho", ha dicho.

"El Leyma Coruña tiene una plantilla con mucho talento pese a ser un equipo recién ascendido. Cuentan con la columna vertebral del equipo que les dio el ascenso, y además han hecho fichajes de mucho nivel", ha añadido.

Sobre las claves para ganar allí, Ocampo ha destacado que "Coruña es el equipo que más asistencias reparte en la Liga, por lo que tocará hacer una defensa muy dura e intentar colapsar todos los huecos posibles para que no se sientan cómodos".

Pese a vencer la semana pasada al Barça (85-72), el gallego no ha querido en ningún momento pensar en ese partido. "Es cierto que venimos de ganar a un equipo Euroliga en casa, pero fuera de casa aún no hemos ganado a nadie y debemos igualar la intensidad. Eso forma parte del pasado y sólo me interesa el presente", ha zanjado. EFE

