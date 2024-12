Álvaro Rubio: "Estoy preparado para dirigir al primer equipo, pero es decisión del club"

Valladolid, 2 dic (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Álvaro Rubio, quien se encargará de dirigir al primer equipo en el entrenamiento de este lunes y, a priori, en el partido de Copa del Rey ante el Ávila tras la salida de Paulo Pezzolano, ha asegurado que está preparado para tomar las riendas del primer equipo, aunque esa decisión la tomará el club.

Según ha comentado en rueda de prensa, no se esperaba que le propusieran hacerse cargo del primer equipo pero cabía esa posibilidad porque es una persona del club y, aunque no tiene tanta experiencia, es su casa, sabe cómo funciona todo y conoce la dinámica que sigue la entidad.

"No sabía lo que pasaría. Cabe la posibilidad de seguir y, de momento estoy aquí, con ilusión, contento por ello, porque es un trabajo de club que queremos sacar adelante y voy a preparar este encuentro como si fuera el último, y hacerlo lo mejor posible", ha advertido.

El domingo por la tarde, tras su comparecencia posterior al compromiso liguero con el Promesas, le comunicaron la decisión de que fuera él quien se encargara del primer equipo y, si bien todo apunta a que se ficharía a un técnico con más veteranía en Primera, en la entidad no le han puesto límite.

En este sentido, ha recordado que acumula seis años en el cuerpo técnico del Real Valladolid, en los que ha aprendido muchas cosas de los entrenadores que han pasado y, tras coger al Promesas, considera que está preparado para sacar el proyecto adelante.

"La decisión es del club, y tendré muchos fallos, pero de eso se trata, de ir aprendiendo. Desde luego, por ilusión, ganas y sentimiento, podría hacerlo perfectamente", ha insistido Rubio, quien además conoce bien al Real Ávila ya que el filial se tiene que enfrentar a este el domingo.

Por eso, ha visto varios partidos y, aunque todo ha sido "muy acelerado", ha tenido suerte en ese aspecto a la hora de prepararlo, aunque lógicamente hay diferencia de categorías en el caso del primer equipo y, a pesar de ello, tiene claro que plantea este choque con todos los jugadores disponibles.

Y si bien el Real Valladolid tiene el sábado, ante Las Palmas, un viaje largo y una cita complicada, Rubio ha pensado más en "analizar al Ávila" que en el once titular que pueda sacar o la lista de convocados, ya que su prioridad es el entrenamiento de este lunes.

Por tanto, no ha dado pistas en cuanto a ese once inicial que puede saltar al Adolfo Suárez abulense, porque hasta esta noche, o mañana por la mañana, no decidirá quién juega, ya que además le gusta escuchar a otros, darle una vuelta a todo, y luego ya elegir.

Aunque es consciente de esa diferencia entre Primera y Segunda división RFEF, ha avisado de que el Real Ávila va a estar "motivado" y, puesto que además compite en su feudo, será complicado ganar el encuentro, al que acudirá con Dani Rabadán, preparador físico, y Víctor Cuadrillero "Torchu", su segundo en el Promesas.

Por último, ha asegurado que ve posibilidades de salvación porque ha estado muchas veces en esa situación, tanto como jugador como desde el cuerpo técnico, y por eso cree que tiene experiencia para afrontarlo y capacidad para transmitir lo que vivió y aconsejarles. EFE

