Quim Gutiérrez estrena comedia: "enredo" en el barrio contra los prejuicios sociales

Madrid, 27 nov (EFE).- Quim Gutiérrez y la comedia forman una relación que funciona, como el actor demostró con 'Primos' o con 'La gran familia española' y demostrará a partir del 5 de diciembre con 'Al otro barrio', su nuevo trabajo, que él mismo define como "comedia empresarial de enredo y disparate en el extrarradio".

"Comedia empresarial", como Gutiérrez asegura en una entrevista a EFE este miércoles, porque interpreta a un empresario llamado Andrés Ocaña a quien Hacienda descubre un fraude y al que, para subsanarlo, le caerá el proyecto quizá más complicado de su vida: trasladar la agencia de comunicación que ha creado de un barrio rico y céntrico a un barrio humilde y periférico.

Mediante "una sucesión de disparates", la película cruzará diversos clichés, estereotipos y prejuicios de raza y clase, pues al fin y al cabo se juntarán "dos grupos", el de los trabajadores y trabajadoras de la empresa y el de los vecinos y vecinas del barrio, cada uno con sus rasgos, aunque ambos con actitud similar: "ven el encuentro como una oportunidad", en palabras del actor catalán.

La actriz Sara Sálamo da vida a una de las trabajadoras de la empresa de Andrés Ocaña, aunque su personaje tiene dentro una particularidad.

Junto a Gutiérrez en la entrevista con EFE, Sálamo cuenta que justo esa particularidad, "un giro de guión" en 'Al otro barrio', es lo que más le atrajo.

Posiblemente sea Ocaña el personaje que mejor se adapta a la nueva vida, pero no sin que se obren cambios en él, lo que acomete con picaresca. "Es un ratilla que no se hunde ante los contratiempos más sonados, sino que encuentra argumentos para salir adelante; él no tiene tantos prejuicios, quiere ganarse la vida", describe Quim Gutiérrez.

Lo de "ratilla" lo dice también porque el personaje, como vendedor que es en la película, es "muy bueno" en lo suyo y termina creyéndose, por esta razón, "cierta sensación de impunidad". "Va al límite de lo legal y llega un punto en el que se pasa", añade.

Su peripecia tiene que ver, por tanto, con "asumir que se ha equivocado y que debe recomponer su vida".

La peripecia del personaje de Sálamo es distinta en gran medida. Su viaje tiene que ver con "la reconciliación con uno mismo, con el lugar del que vienes y que puedas estar en comunicación con tu presente".

Dirige 'Al otro barrio' Mar Olid, cuya trayectoria se ha construido fundamentalmente en televisión gracias a series como 'La caza: Guadiana', 'Fuerza de paz', o años antes, 'Los Serrano' o 'Águila roja'.

Elogia el buen hacer y la profesionalidad de Sálamo y Gutiérrez. Gracias a los dos, queda en esta comedia un "contraste interesante", e intencionado, entre "un tipo vital, que se la juega todo el rato", y una mujer más fría, que es como "Groenlandia".

Natural del madrileño barrio de Vallecas, la cineasta afirma que de 'Al otro barrio' espera que ayude a quienes la vean a "pensar más en global". "Que entre risa y risa, palomita y palomita, nos haga un guiño para que nos liberemos de prejuicios, porque da igual de donde vengas, la pasta que tengas o si te gustan los chicos o las chicas", zanja. EFE

