El Parlament balear insta al Govern a reclamar a Google Maps que los topónimos de Baleares estén en catalán

La Comisión de Turismo, Comercio, Cultura y Deportes ha aprobado una proposición no de ley (PNL) que insta al Govern a reclamar a Google que en su aplicación Google Maps use los topónimos de Baleares en su versión oficial en catalán.

La PNL, defendida por el diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y aprobada con todos los votos a favor excepto el de Vox, solicita que se usen los topónimos en catalán en cualquier versión de la aplicación y de forma especial en la versión castellana. No obstante, en cuanto a los topónimos mayores, señalan que se use la lengua de llegada.

PNL ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

La Comisión de este jueves ha debatido una PNL relativa a la actividad física y al deporte, defendida por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells.

Los dos puntos aprobados de la iniciativa, con 12 votos a favor y uno en contra, instan al Govern a aprobar el reglamento de la comisión contra la violencia en el deporte, así como a crear un programa de formaciones específicas relacionado con los valores educativos dirigido a entrenadores en deporte escolar y que sea un requisito para las federaciones.

Por otro lado, la Cámara ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, pedir al Ejecutivo que estudie, con las federaciones implicadas, la implantación de la clasificación integrada en las competiciones de deporte en edad escolar, comenzando con aquellos deportes que sean de aplicación sencilla.

Igualmente, no ha salido adelante dotar de más recursos humanos y materiales el cuerpo de inspección deportiva del Govern o crear un órgano, comité o asamblea con representación e implicación de todos los agentes vinculados al deporte en edad escolar, y definir, planificar y calendarizar sus funciones.