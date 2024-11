Feijóo pide a Sánchez que "deje de tomar el pelo a los españoles": Aldama no era uno más

Madrid, 28 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de tomar el pelo a los españoles" por intentar hacer ver que el comisionista de la trama Koldo, Víctor Aldama, era "un ciudadano más" en un mítin del PSOE.

"Los militantes del PSOE saben muy bien que mientras a ellos les piden el DNI para ir a los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP", ha afirmado Feijóo al referirse a la foto en la que aparece Sánchez con Aldama y que, según el jefe del Ejecutivo, es una de las miles de instantáneas que se hace con personas que acuden a sus actos, negando cualquier vinculación con el empresario.

Feijóo se ha referido a estas imágenes de Sánchez durante su intervención en abierto ante el comité ejecutivo nacional del PP que se ha celebrado en un hotel de la capital y ha ironizado al preguntarse si tampoco Sánchez conoce a su mujer al emplazar al presidente a que aclare si el empresario además de verse con él se vio con Begoña Gómez.

Algunos barones del PP, entre ellos el presidente aragonés, Jorge Azcón, también han opinado sobre esta foto afirmando que los empresarios "pintan poco" en los mítines políticos, pero cuando un empresario "tiene millones de euros presuntamente por comisiones o trafica o compra lingotes de oro" entonces el presidente del Gobierno "tiene que dar muchísimas explicaciones".

En declaraciones a los medios, ha insistido en que Aldama no era un empresario cualquiera porque conseguía del PSOE "lo que otros empresarios no conseguían" y, por tanto, "no es una foto cualquiera, no es una foto de las de las que nos podemos hacer".

A juicio del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, los casos de corrupción están cercando a todo el entorno personal, familiar y político del presidente del Gobierno y se tienen que dar explicaciones, aunque cree que ya parecen "ridículas", y asumir responsabilidades.

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla La Mancha, ha subrayado en que este Gobierno "no tiene un pase" y ha señalado que quien puede acabar con la legislatura es el líder socialista en su comunidad, Emiliano García Page, a quien, ante sus quejas al Gobierno, le ha instado a retirar el apoyo a Sánchez de los ocho diputados castellanomanchegos y forzar elecciones.

alr-ml-pmv/aam