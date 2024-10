Cañas se despide como portavoz de CS pidiendo a la formación "unión" para volver a "sintonizar" con la sociedad

Jordi Cañas se ha despedido como portavoz político de Ciudadanos en la VII Asamblea General que la formación celebra este fin de semana en Ciudad Real, donde la nueva dirección del partido, liderada por el navarro Carlos Pérez-Nievas, tomará posesión de sus cargos.

Durante su intervención para cerrar el mandato de la actual dirección, Cañas ha asegurado a los presentes que es "la hora de renacer", por lo que ahora "nos toca unirnos, abrazarnos, hablar, coser, buscar, construir, sembrar y nacer", así como volver a "sintonizar" con la sociedad que, según ha dicho, les echa de menos.

Lo que "nos tiene que mover en esa asamblea", ha afirmado, es ser capaces de entre "todos nosotros" construir ese vehículo que tiene que ser capaz de conseguir, "más pronto que tarde", la reconstrucción del espacio político que "España necesita".

"Hay que decidir si queremos cambiar el futuro, o queremos regresar a ese pasado de bipartidismos, de peleas y de hipocresía", ha añadido Cañas, quien ha abogado por "ser capaces de transmitir a los ciudadanos que es importante y necesario un proyecto como el nuestro".

"Donde tenemos que ir es a reconstruir este espacio político. Y eso requiere de nuevos compañeros, nuevos liderazgos que tengan ese reto. Y de un conjunto de la organización que sea capaz de entender que el momento en el que estamos ahora es el de construir, el de sembrar, el de coser y el de buscar" para "ser capaces de recuperar la confianza de los ciudadanos" y sintonizar con sus problemas.

A todos los presentes, les ha dicho que hay que "ser capaces de transmitir esperanza e ilusión" a la sociedad, al tiempo que ha asegurado que Ciudadanos ha aprendido de sus "errores" y de sus "aciertos", mostrándose convencido de que el partido va a ser capaz de construir un proyecto político que va a nacer a partir de mañana.

Hay que transmitir, ha apuntado, que este partido va a ser clave y fundamental para reconstruir el espacio político liberal, progresista, moderado y de centro en España y que este partido "va a poner todo su capital personal, político y humano para conseguir ese objetivo".

"Llegará un momento donde vamos a tener la oportunidad y este espacio político va a ser capaz de estar ahí para no solo ofrecer aquello que hizo, que fue una buena gestión, una gestión honesta, digna, comprometida y plural", sino que, además, "lo va a hacer de una manera que sea capaz de emocionar y sintonizar con algo que también los ciudadanos necesitan, que es emocionarse con lo político".

También ha querido poner sobre la mesa que las organizaciones permanecen y las personas y los equipos pasan. "Pero para que las organizaciones permanezcan, cuando uno da un relevo, tiene que darlo en la mano al que le va a suceder" ya que "uno forma parte de un equipo hasta que acaba la carrera", ha advertido Cañas.

ESTE ES EL INICIO DEL FUTURO DE CIUDADANOS

"Esto acaba de empezar, dieciocho años en política es muy poco. Este es el inicio del futuro de Ciudadanos y es el inicio del futuro político de España. Cambiemos el futuro es un compromiso muy importante. Cuando uno se plantea como el objetivo cambiar el futuro, es titánico lo que plantea. Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que cambiamos el pasado y vamos a ser capaces de cambiar el futuro".

Durante su alocución, ha manifestado que Ciudadanos es un partido "resiliente", un partido que ha sido capaz de atravesar momentos "extremadamente complicados en su historia". Palabras que ha aprovechado para augurar que ésta no será la última asamblea de la formación naranja. "Va a haber una octava asamblea".

Aunque Ciudadanos ha pasado por momentos "muy complicados", también ha tenido "increíbles logros y extraordinarios éxitos", ha querido poner sobre la mesa Cañas en esta asamblea.

También ha subrayado que "los partidos son los afiliados". "Si un partido es capaz de mantenerse durante 18 años en contextos políticos tan complicados es porque mantiene una militancia comprometida con el proyecto. Y mantiene unos liderazgos que son capaces de traspasar un testigo". "Este es un partido donde prácticamente la última vez que nos traspasaron el testigo, nos lo tiraron. Y se pusieron a correr en otra calle. Y conseguimos coger el testigo y acabar la carrera".

"Evidentemente no la ganamos. Pero acabamos la carrera. Corrimos bien. No ganamos. No pudimos clasificarnos. Pero hicimos algo que es titánico. Que es recoger un testigo que alguien había tirado al suelo. Volverlo a coger y llegar hasta el punto de una asamblea para pasárselo a otros compañeros para que continúen".