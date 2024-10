Manolo González: "El primer y el segundo gol nos han hecho mucho daño"

Bilbao, 19 oct (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo Gonzalez, admitió tras el partido que "el primer y el segundo gol" del Athletic en el 4-1 de este sábado en San Mamés les hicieron "mucho daño".

"El rival ha sido mejor, han marcado un gol, nada más salir al campo y después dos goles en un minuto, es muy difícil puntuar en este campo y en estas circunstancias más", resumió el técnico un partido en el que cree que, junto "a la primera parte de Valladolid", ha sido el único en el su equipo no fue capaz de competir como debe.

Por ello, considera que deben ser "autocríticos". "Es un día para hacer autocrítica todos, tenemos que darnos cuenta de donde estamos, Pero somos autocríticos, que la gente no se engañe, lo de hoy nos fastidia mucho", apuntó.

González, no cree que sea momento de reprochar nada, sino de "corregir cosas". "Hay que corregir, arreglar cosas, mejorar y que no vuelva a pasar. Obviamente estamos cabreados, pero lo que me molestan son las sensaciones y el primer y el segundo gol nos han hecho mucho daño. El primero balón parado era evitable y segundo en un balón por dentro", lamentó. EFE