Pedro Martínez: "No nos podemos regodear, hay muchos matices"

València, 17 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, advirtió que no se pueden regodear por la amplia victoria lograda ante el Umana Reyer Venecia (105-83) y recordó que el equipo italiano estaba muy limitado por las lesiones.

"No debemos regodearnos, hay muchos matices que hacer. Es solo un partido y las consecuencias son siempre muy parciales. Ni cuando se gana hay que cantar victoria ni es un desastre cuando perdemos. Esos treinta puntos no son la diferencia real contra este equipo", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Esto no va de pasar pantallas. Hemos jugado contra un equipo que estaba muy limitado. Habría sido diferente con más efectivos y con la plantilla completa nos podría haber ganado", añadió.

El técnico lamentó la desconexión que tuvieron en el último cuarto, su actividad en el rebote ofensivo y algunos tiros precipitados en la primera parte y aseguró que deben mejorar en defensa y que esperaba estar ya un poco mejor en octubre en ese aspecto. En cambio, se mostró satisfecho por los tres primeros cuartos, por la defensa en toda la pista y por la coralidad en la anotación.

"Creemos que debe ser así, no jugamos para un jugador. Nos da igual quien haga los tiros pero hay que hacerlos bien. Que todos se sienten importantes, puedan tirar y correr y que todos conozcan sus limitaciones, que un jugador que no tiene quien porcentaje de tres no tire en los primeros cinco segundos porque no es un buen tiro", reflexionó.

Preguntado por Sergio De Larrea dijo que estuvo bien "como otros" y que espera que no achaque a su lesión no haberlo estado tanto en los partidos anteriores porque sería una "explicación fácil" que no le hará crecer.

Por su parte, el entrenador del Umana Reyer Venecia, Neven Spahija, ex técnico del Valencia, agradeció el recibimiento que tuvo en la Fonteta. "Estoy muy contento de venir, es otra casa para mí", apuntó el croata que dijo que "catorce años después" de haber salido del club su "emoción" se mantiene. "Significa un montón para mí", aseguró

El croata señaló que el Valencia es ahora un proyecto de Euroliga y que espera que vuelva pronto y agradeció a la familia Roig, principales accionistas del Valencia, y especialmente a Juan, la construcción el Roig Arena, que dijo que supone mucho para la ciudad, el club, sus aficionados "y para toda la familia del baloncesto".

Respecto a su equipo dijo que son "muy competitivos con la plantilla completa" pero que no sabe cuándo la podrá tener. "Nunca en mi carrera me ha pasado esto, ahora solo puedo levantarme y esperar a ver si alguien vuelve. Para nosotros la temporada empezará cuando vuelven al menos dos de los cinco. Si alguien me hubiera regalado una 'play station' tal vez hubiéramos ganado hoy, si no, era imposible", afirmó. EFE