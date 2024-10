El registro de alquiler temporal empezará a funcionar en pruebas el 2 de enero de 2025

Madrid, 15 oct (EFE).- El procedimiento de registro obligatorio de viviendas de alquiler de temporada, turístico o de habitaciones que prepara el Ministerio de Vivienda para luchar contra el fraude en este tipo de arrendamientos empezará a funcionar en periodo de pruebas y de forma voluntaria el 2 de enero de 2025, según fuentes del ministerio.

Este sistema y una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, dependiente del Ministerio de Vivienda, son las dos figuras de nueva creación que prevé el reglamento que ha sacado este martes el Consejo de Ministros a audiencia pública en forma de real decreto.

Aunque la Unión europea da de plazo a los países miembros hasta mayo de 2026 para ponerlo en marcha, España quiere ser el primer país en contar con él y en tener el sistema preparado a principios de 2025.

Desde el ministerio apuntan que el mayor reto es crear un ecosistema de tecnología que ponga en contacto en tiempo real a propietarios de viviendas, plataformas inmobiliarias, registradores de la propiedad, comunidades autónomas, entidades locales, comunidades de propietarios y gobierno de la nación.

Para ello, trabajan desde el pasado febrero con los registradores y la comunidades autónomas, entre otros colectivos y administraciones y, según aseguran, el sistema está "muy avanzado".

El objetivo es erradicar del mercado todas las viviendas turísticas ilegales que detraen viviendas de alquiler habitual, así como evitar el uso fraudulento de los contratos de temporada en alquileres permanentes.

Con el futuro sistema, cada inmueble que quiera anunciarse en una plataforma para su alquiler temporal deberá solicitar al registro de la propiedad un código (de alquiler turístico, no turístico o embarcación), con el que podrá ser geolocalizado de forma automática.

Tras obtener un código provisional, si el inmueble cumple todos los requisitos exigidos por la normativa autonómica y municipal, el registrador le otorgará el código definitivo en un plazo de 15 días, se lo denegará o le dará una semana plazo para subsanar deficiencias.

Una vez tenga el código expedido por el registrador, el propietario del inmueble podrá solicitar anunciarlo en una plataforma digital, que a su vez estará obligada a pedirle ese código, comprobar su veracidad en la ventanilla única y ponerlo en el anuncio de su web en zona visible.

El ministerio recuerda que será obligatorio renovar el código cada doce meses, para lo cual habrá que presentar los contratos efectuados en ese año y, si la renovación es denegada, desde la ventanilla se informará a las plataformas para prohibirles comercializar ese inmueble.

"Por primera vez se va a lograr una garantía del cumplimiento de la ley", se congratulan en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez quiere que la primera fase de aplicación de este sistema tenga carácter voluntario y dar "tiempo suficiente" a los propietarios para su adaptación y conexión.

Según las fuentes, la duración de este periodo voluntario "la determinarán los propios usuarios".

No obstante, prevén que sea un periodo "corto" y que el sistema funcione "lo antes posible", para lo cual cuentan con la "colaboración excelente de las plataformas", que ya han manifestado su "propósito de adherirse, porque son conscientes de la necesidad de cerciorarse de que no publican anuncios falsos o viviendas con fotos que no se corresponden con la realidad".

Por su parte, las sanciones por incumplimientos corresponden a las comunidades y ayuntamientos, que contarán con un "instrumento muy potente de detección del fraude".

Entre las cuestiones sin determinar aún, figura el coste que tendrá para los propietarios la obtención del código de registro, si bien desde el ministerio aseguran que será "el menor posible".

A finales de 2023 había en España 388.000 viviendas turísticas, según Exceltur.

Respecto a los alquileres de temporada, el ministerio no tiene datos, pero subraya que, una vez puesto en marcha este sistema de control, los tendrá, lo que le permitirá planificar políticas y presupuestos.EFE