Margallo ve "fatal" el momento político actual: "Estamos haciendo lo contrario que en la Transición"

El exministro de Exteriores y exeurodiputado del PP José Manuel García-Margallo ha calificado como "fatal" el momento político actual en España, ya que ha advertido que "estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que hicimos en la Transición" democrática. "Si en la Transición las dos reglas eran la tolerancia, considerar al rival político como un adversario y no como un enemigo, y la moderación; es decir, cuando gobiernas, tener en cuenta el derecho de la oposición a intentar ser gobierno, ahora estamos en un momento de crispación, de polarización, de falta de entendimiento que impide la solución de todos los problemas que tenemos". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de recibir la Alta Distinción de la Generalitat Joan Lluís Vives a la aportación valenciana a la construcción de Europa, con motivo del 9 d'Octubre. Para Margallo, este reconocimiento ha supuesto una "agradable sorpresa" al haberlo recibido estando "en la reserva". "Lo normal es que a uno lo premien cuando uno ya se ha muerto y no estorbas nada", ha señalado. Como balance de su trayectoria, ha recordado que su primera campaña electoral fue en 1982, cuando fue el 'número dos' por Unión de Centro Democrático con Fernando Abril con "un resultado perfectamente conocido". Luego ya repitió en 1986, en 1989 y en 1993 por Valencia, tras lo que "en todas las campañas europeas" lideró la candidatura valenciana y se despidió con dos candidaturas en Alicante. Por tanto, ha puesto en valor que se ha "recorrido prácticamente toda la Comunidad Valenciana", también como inspector técnico fiscal del Estado en Castellón en su primer puesto de trabajo "nada menos que en el 68". "Digamos que toda mi vida he pasado en esta tierra y el verme honrado con esta condecoración es, francamente, muy emocionante", ha resaltado. El exministro ha aprovechado para agradecer una carta de agradecimiento por la distinción que le ha enviado el 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig. Una misiva "extraordinariamente cariñosa" que le ha emocionado al venir de un expresidente que no es de su partido. "Cuando vio que yo anunciaba mi retirada fue uno de los momentos más tristes de su vida, porque yo siempre había compartido con él, y él conmigo, una forma de buscar puentes, de buscar entendimientos, de hacer política de Estado", ha destacado sobre el también exsecretario general del PSPV.

