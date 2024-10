Artur Mas tiene "poca" confianza en que se implemente la financiación singular para Cataluña

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que tiene "poca" confianza en que se implemente la financiación singular para Cataluya que pactó el PSOE y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa. "El deseo está todo. La esperanza, a medias. Y la confianza, poca", ha valorado este martes en una entrevista en el canal '3/24', recogida por Europa Press. A su juicio, la propuesta de financiación para Catalunya es "la misma" que él planteó en 2012 al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que tenía la voluntad de plantear un pacto fiscal con el que la comunidad autónoma fuese capaz de administrar los recursos generados. "No tenemos la misma situación. Ahora, el tema es el mismo, la asignatura sigue pendiente, pero las condiciones en Madrid son completamente distintas", ha dicho. JUNTS, EN LA OPOSICIÓN Sobre la decisión de Junts de no ocupar la figura de líder de la oposición hasta que se aplique la Ley de Amnistía, Mas ha defendido que el partido ejercerá la función aunque no haya quién la asuma. Preguntado por la vuelta a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha asegurado que volverá "como un hombre libre" cuando se le aplique la Ley de Amnistía. Asimismo, ha valorado que los políticos que lideraron en 2017 "pueden seguir contribuyendo", aunque ha abogado por reconstruir puentes y confianzas.

