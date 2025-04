Ayuso y Sánchez se ponen de acuerdo y amplían los municipios donde poder recibir el bono joven para alquileres que lleguen a los 900 euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Santander. (EFE/Javier Etxezarreta)

Noticia. El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo central de Pedro Sánchez se han puesto de acuerdo en algo. No todos son desencuentros. El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de la Vivienda y la Comunidad de Madrid tuvieron una reunión en la que pactaron ampliar de 29 a 55 el número de municipios de la región donde poder recibir la cuantía máxima de esta ayuda: 900 euros en caso de que se alquile una vivienda y 450 euros si se arrienda una habitación.

Desde el pasado 3 de febrero de este año los menores de 35 años que quieran solicitar esta ayuda ya pueden hacerlo. Se trata de ayudas referentes al ejercicio 2024. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha recibido 7.300 peticiones. El plazo está abierto hasta que se terminen los 31,8 millones de euros destinados. El dinero lo aporta el Estado y lo tramita el Gobierno regional. Desde la Consejería de Vivienda aseguran que han gestionado esta nueva línea de ayudas “con total celeridad, ya que recibimos los fondos hasta el 17 de diciembre”. Cristina González, diputada del PSOE en la Asamblea y portavoz de Madrid, cree, por contra, que no hace falta recibir los fondos estatales para ir tramitando unas ayudas “que luego la Comunidad tarda meses en formalizar. Se podían haber ido tramitando antes”.

Lo importante es que el dinero ya llegó y los interesados han podido empezar a presentar sus solicitudes. El acuerdo de Consejo de Gobierno madrileño que regula estas ayudas, del pasado 26 de diciembre, reconoce que hay un problema con el alquiler. “La evolución del mercado en la Comunidad de Madrid, como en el resto del Estado, presenta dificultades para el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes que ven limitado su desarrollo vital al tener que posponer la edad de emancipación”, reza el texto.

Para Ayuso es “esencial” mantener esta ayuda estatal

“Las dificultades de emancipación y el acceso a la vivienda de las personas jóvenes se fundamentan principalmente en la relación entre el nivel de ingresos y los precios de adquisición de las viviendas, así como en el nivel de sobreesfuerzo que han de realizar para acceder al alquiler o cesión en un uso de la vivienda” (...) Sigue siendo crucial brindar apoyo a los jóvenes en el ámbito del alquiler para facilitar su acceso a la vivienda, ya que el alquiler es el régimen de tenencia predominante entre ellos. Por lo tanto, es esencial mantener el Bono Alquiler Joven”, prosigue el acuerdo aprobado por la Comunidad para tramitar esta línea de ayudas con dinero estatal.

Los requisitos del Bono de Alquiler Joven

Es esencial mantenerlo y ampliarlo. Por eso, Comunidad y ministerio pactaron en diciembre ampliar el número de municipios de la región donde el solicitante puede vivir de alquiler pidiendo esta ayuda. Una ayuda que es de 250 euros mensuales, durante un periodo máximo de 24 mensualidades. Podrán ser beneficiarios las personas físicas mayores de edad y hasta 35 años, que puedan acreditar una fuente regular de ingresos y que sean titulares o estén en condiciones de suscribir un contrato de alquiler, cuya renta sea igual o inferior a 600 euros mensuales en el caso de arrendamiento de vivienda y 300 euros mensuales en el caso de arrendamiento de habitación, o hasta 900 euros y 450 euros respectivamente en una serie de municipios.

Es decir, que la renta máxima de 450 euros para habitaciones y 900 euros para vivienda podrán percibirla por los inquilinos que vayan a residir en un número concreto de localidades. En 2023 solo estaban en este listado 29 municipios madrileños, para la ayuda de 2024 este listado ha crecido a 55 ciudades. Se ha ampliado porque se ha detectado que con la escalada de precios muchas zonas se quedaban fuera de la ayuda máxima. En 2023, por ejemplo, el número de beneficiarios llegó a 11.477.

¿Qué municipios son?

Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Alpedrete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, El Boalo, Brunete, Camarma de Esteruelas, Ciempozuelos, Cobeña, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Colmenarejo, Coslada, Daganzo de Arriba, El Escorial, Fuenlabrada, Fuente El Saz el Jarama, Galapagar, Getafe, Guadarrama, Humanes, Leganés. Madrid, Majadahonda, Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Moralzarzal, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos del Jarama, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.

Requisitos para pedir la ayuda

Tener entre 18 y 35 años, inclusive, a la fecha de la solicitud; poseer nacionalidad española o residencia legal en España; ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, de cesión de uso o de habitación, o estar en disposición de suscribirlo; que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente; disponer al menos de una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); y no ser propietario o usufructuario de una vivienda en España, ni el arrendatario, ni los convivientes.

Complementar la ayuda con fondos estatales

La diputada Cristina González critica que el Gobierno de Ayuso no quiera complementar los 31,8 millones que da el Estado para esta ayuda con fondos propios para poder ampliar el número de beneficiarios. “Madrid no quiere. Lo han hecho en otras Comunidades Autónomas”. El Gobierno regional asegura que el artículo 10 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, lo prohíbe. Este dice: “La ayuda del Bono Alquiler Joven no se podrá compatibilizar con ninguna otra ayuda que para el pago del alquiler o cesión puedan conceder las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales o cualesquiera otras administraciones o entidades públicas”. González asegura que ese mismo artículo señala que las Comunidades pueden conceder una ayuda adicional “para esa misma finalidad a personas beneficiarias especialmente vulnerables”.