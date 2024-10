Espadas niega directriz de Moncloa para "ir" a por Moreno: "Soy jefe de la oposición y no estamos para aplaudirle"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha negado este lunes que haya alguna directriz del Gobierno central en Andalucía para "ir" a por el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP). "Soy el jefe de la oposición y no estamos para aplaudirle", ha dicho. En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Espadas ha indicado que no hay ninguna "decisión" en tal sentido y ha recalcado que su tarea como jefe de la oposición consiste en fiscalizar la labor del Gobierno de Juanma Moreno y no en "aplaudirle". Ha añadido que su labor como jefe de la oposición va a "demostrar que la confianza que depositaron los andaluces en Juanma Moreno, sencillamente, se ha frustrado como consecuencia de su nefasta gestión", como el hecho de que se hayan derivado recursos públicos "a la sanidad privada". Asimismo, Espadas ha denunciado que el PP-A y Moreno "están en una auténtica campaña de agravio territorial con Cataluña", con "falsedades y mentiras" sobre el Gobierno central. Ha señalado que la responsabilidad del PSOE-A es decir a los andaluces que Moreno está actuando así para "ocultar su nefasta gestión, por ejemplo, de la sanidad pública o la investigación judicial que tiene desde la semana pasada abierta por adjudicar 300 millones de euros a dedo a la sanidad privada después de la pandemia". El dirigente socialista ha criticado el "acoso y derribo" del PP andaluz y la Junta contra el Gobierno central, acusándolo permanentemente de "maltrato a Andalucía". Según Espadas, Juanma Moreno en vez de sentarse a negociar un buen acuerdo de financiación para Andalucía y de defender el acuerdo del Parlamento del año 2018 sobre esa materia, se dedica a "criticar al Gobierno y a decir mentiras". Ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que "más recursos económicos y mejor financiación" ha destinado a Andalucía. "Vamos a trazos gruesos y a mentiras a lo grande para ocultar la gestión de la sanidad pública, de la dependencia y de lo que son sus responsabilidades", ha dicho Espadas sobre Moreno.

