EH Bildu niega que la reforma de la Ley Mordaza "desarme" a los policías sino que garantiza "derechos ciudadanos"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha negado que la reforma de la Ley Mordaza, acordada con el Gobierno y que se registrará este viernes, "desarme" a los policías y ha destacado que lo que sí hace es "garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía" porque "modula, regula y cambia infinidad" de aspectos de la norma aprobada por mayoría absoluta por el PP en 2015. Además, ha dicho al PP que "algún día tendrá que asumir" que EH Bildu es un partido "democrático", después de que su portavoz en la Cámara Baja, Miguel Tellado, asegurara que las FSE estarán "en manos de quien lleva en sus listas a los que les mataban". También ha replicado al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que les ha reclamado que pidan perdón y reconozcan a las víctimas, que "ya lo han hecho". En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Aizpurua ha explicado que lo que han logrado con este acuerdo con el Gobierno "es eliminar y derogar, si se quiere, todos aquellos aspectos más lesivos de la Ley Mordaza". La dirigente de la formación soberanista ha señalado que se trata de una nueva ley, que sustituirá a la anterior, aprobada en la época de mayoría absoluta del PP, que "modula, regula y cambia infinidad de aspectos" que contenía esta norma. De esta forma, ha manifestado que han logrado "introducir cuatro puntos controvertidos" que les impidió votar con anterioridad la reforma legal. "No tiene nada que ver la nueva Ley con la de antes. Es más respetuosa, mucho más garantista con los derechos de la ciudadanía y ese era el objetivo", ha añadido. En concreto, se ha referido a la eliminación de las pelotas de goma que, según el acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno, ha precisado que todavía "hace falta calendarizarlo, pero las pelotas de goma van a dejar de existir". "En la Comunidad Autónoma Vasca no están prohibidas pero no se utilizan, después de unos lamentables hechos que pasaron, el último fue el de Iñigo Cabacas (aficionado del Athletic de Bilbao), que murió a consecuencia de una de esas pelotas de goma", ha recordado. Para Mertxe Aizpurua, las pelotas de goma "hacen muchísimo daño, tienen muchísimo riesgo, no tienen trazabilidad, es muy difícil seguir una vez que se disparan para dónde van". La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha rechazado que "dejen desarmados" a los policías, tal como se ha asegurado desde estos colectivos. "La gente tiende a exagerar cuando algo le incomoda, pero no es verdad", ha añadido, para asegurar que los agentes policiales "tienen a su disposición muchísimo material antidisturbios para poder hacer la labor que les corresponda", al margen de las pelotas de goma. En cuanto a las rebajas de posibles sanciones ante las faltas de respeto a la autoridad y desobediencias, ha recordado que la Ley Mordaza del PP dio "muchísimos más privilegios a las Fuerzas de Seguridad", y eliminó "derechos a la ciudadanía", creándole "indefensión". "La gran mayoría de multas son por cuestiones como una mala mirada, un pin que no le gusta a un determinado agente de Policía, una camiseta reivindicativa que tampoco le gusta, y eso es motivo de sanción", ha apuntado, para precisar que genera "una indefensión total". Por ello, ha dicho que, con la nueva norma, se quiere "proteger los derechos de la ciudadanía". RESPUESTA A TELLADO Y PAGE Mertxe Aizpurua también se ha referido a las declaraciones realizadas por el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, que aseguró que la seguridad de las FSE "va estar en manos de quien sigue llevando en sus listas a los que les mataban". "Hay gente a la que le gusta especialmente mezclar las cosas, hay bastantes personas todavía y bastantes dirigentes políticos que no son capaces de reconocer la realidad, que somos un partido como otro cualquiera, democrático, al que nos vota mucha gente, y cada vez más, y que algún día lo tendrán que asumir", ha subrayado. En cuanto a las palabras del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, sobre que, si EH Bildu "se quitara la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente", ha asegurado que lo que este reclama "ya lo ha hecho" la izquierda abertzale. "Supongo que no se ha enterado o no quiere enterarse de muchísimas cosas, de muchísimos pasos que se han dado en Euskal Herria en pro de la convivencia, y que hemos dado nosotros también", ha concluido.

