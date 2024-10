Condenado un conductor implicado en un atropello en Málaga que quintuplicaba la tasa máxima de alcohol

Un conductor ha sido investigado por la Policía Local de Málaga por su implicación en un atropello a un peatón y por un delito contra la seguridad vial, ya que supuestamente conducía un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En juicio rápido, ha sido condenado en relación con estos hechos. Así lo han informado desde la Policía Local en un comunicado, en el que han precisado que al conductor se le ha condenado a ocho meses de privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses, así como a una pena de cuatro meses y dos días de multa con una cuota diaria de diez euros y la responsabilidad civil correspondiente. Los hechos tuvieron lugar sobre las 08.10 horas del domingo 22 de septiembre. Una dotación policial fue requerida por la Sala 092 de la Policía Local de Málaga para personarse en la gasolinera del Centro de Transporte de Mercancías, sita en calle Franz Liszt, con motivo de que se había producido un siniestro vial con atropello a peatón, el cual parecía presentar lesiones de carácter leve. Una vez en el lugar, los policías locales se entrevistaron con la víctima, un hombre de 34 años, que les manifestó que se encontraba delante de su vehículo hablando con unos amigos cuando fue atropellado por un furgón, ocasionándole una contusión en la rodilla. Estas afirmaciones fueron contrastadas por varios testigos del siniestro. Finalmente, el herido fue asistido por ambulancia en el lugar, no requiriendo ser trasladado a centro sanitario. Así, los agentes identificaron y se entrevistaron con el conductor del vehículo implicado, al que apreciaron "signos inequívocos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas", han señalado desde la Policía Local. Por ello, se le hizo saber que debía acompañarlos a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) para ser sometido a la prueba de alcoholemia, accediendo de forma voluntaria y arrojando un resultado positivo de 1,37 y 1,45 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en primera y segunda prueba, respectivamente. Al conductor no le constaban antecedentes por delito contra la seguridad vial ni de ningún otro tipo en la Policía Local. Se le leyeron los derechos como investigado no detenido por la presunta autoría del mencionado delito contra la seguridad vial, siendo citado y finalmente condenado tras la celebración del juicio rápido. Con respecto al vehículo, los policías locales comprobaron que tenía la documentación en regla, perteneciendo a una empresa, por lo que los agentes contactaron con su propietario para que se hiciera cargo del mismo.

