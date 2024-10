ATA cree que serán los autónomos los perjudicados por reducción de jornada de asalariados

Valladolid, 01 oct (EFECOM).- La asociación de autónomos ATA ha alertado este martes de que serán, en la mayoría de los casos, los trabajadores por cuenta propia los que absorberán la reducción de jornada de los asalariados, de 40 a 37,5 horas semanales, por lo que han pedido que esta disminución no sea generalizada y se negocie convenio por convenio.

"Simplificar y buscar aplicarlo de forma genérica es algo que va en detrimento de una economía competitiva", ha manifestado en declaraciones a los medios de información la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, que ha indicado que la única vía para que los autónomos no "se carguen" con estas horas sería "forzar la contratación", algo que también ve "inviable".

Según ATA, en estos momentos la jornada laboral de un trabajador autónomo es de 52 horas semanales, es decir, una jornada y media más que los trabajadores por cuenta ajena.

"Nosotros también queremos conciliar", ha reclamado Ferrero, que ha expresado que el problema de la reducción de la jornada laboral es "quién lo paga" y "quién va a sumir ese coste y esa reducción de horas", que en caso de ATA creen que serán los autónomos.

Por todo ello, desde la asociación de autónomos han pedido que esta reducción se aborde en las más de 4.500 mesas de negociación colectiva que hay abiertas en estos momentos entre sindicatos y patronal, ya que "este es el ámbito" donde deben darse estos casos.

"No todos los territorios son iguales. No todas las empresas son iguales y, por supuesto, no todas las actividades son iguales", ha resumido Ferrero.EFECOM

